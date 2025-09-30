俄秋季兵役令徵召13.5萬人入伍 創2016年以來最大規模

中央社／ 莫斯科29日綜合外電報導

俄羅斯總統蒲亭今天頒布秋季兵役令，徵召13萬5000名男性入伍，創下2016年以來俄國最大秋季徵兵規模。

法新社報導，俄羅斯每年春秋兩季徵召18至30歲男子入伍，按規定義務役士兵在俄國境內軍事基地服役1年。通常春季入伍人數較多，因多數民眾在此時從學校畢業。

俄羅斯兵役令與戰時動員令無關，但服完兵役者未來較可能被徵召上戰場，且過去不時傳出義務役士兵被派往烏克蘭前線的消息。

根據蒲亭（Vladimir Putin）頒布的命令，10月1日至12月31日有13萬5000名俄羅斯聯邦公民將須入伍服役。加上春季已徵召的16萬人，俄國今年入伍人數也將創下2016年以來新高。

蒲亭自從2022年2月對鄰國烏克蘭發動全面侵略後，將俄羅斯置於戰爭狀態，此後每年徵兵規模以平均約5%的速度成長。他去年9月更下令將俄軍現役人數擴編至150萬人，規模在全球數一數二。

