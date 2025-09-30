美立場轉變 川普特使：烏可能對俄長程打擊

美國總統川普的特使凱洛格表示，隨著美國政府對俄烏衝突立場轉變，烏克蘭有可能獲准使用美製武器對俄羅斯發動長程打擊。

法新社報導，福斯新聞頻道廿八日播出凱洛格專訪，他被問及川普是否已授權對俄羅斯本土進行深入打擊。此前，歐洲國家指控俄國戰機和無人機侵犯其領空。

凱洛格表示：「從總統的公開發言、范斯副總統和魯比歐國務卿的講法來看，答案是肯定的。應善用深入打擊的能力，不存在什麼所謂的『避風港』。」

美國副總統范斯廿八日在另一場福斯新聞訪問中提到，美國正在討論是否提供基輔長程戰斧巡弋飛彈，這項請求曾遭川普否決。

范斯談及相關飛彈時表示，「最終決定權還是在總統手上」，並補充美方正在考慮歐洲國家的一些請求。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基已要求美國出售戰斧飛彈給歐洲國家，再由這些國家轉交給烏克蘭。

戰斧飛彈射程達兩千五百公里。不過，俄羅斯會解讀交付這類武器給烏克蘭是升級戰事的行為。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿九日在例行記者會中回應，烏克蘭政權在戰線上的情勢「沒有靈丹妙藥能改變，根本沒有什麼神奇武器，無論是戰斧或其他飛彈，都無法扭轉局勢。」

川普上周與烏克蘭總統澤倫斯基會晤後曾表示，在歐盟協助下，烏克蘭有能力「奪回全部失土，恢復烏克蘭原有疆界」。這番話顯示川普已有轉變，今年二月，他曾在白宮橢圓辦公室與澤倫斯基公開爭辯宣稱，烏克蘭「毫無勝算」。

路透報導，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫，廿九日警告核戰風險。他表示，歐洲承受不起與俄羅斯開戰的後果，若是歐洲領袖錯誤地引發戰爭，可能會升高成一場「大規模殺傷性武器衝突」。