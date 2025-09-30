快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

美立場轉變 川普特使：烏可能對俄長程打擊

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統川普的特使凱洛格表示，隨著美國政府對俄烏衝突立場轉變，烏克蘭有可能獲准使用美製武器對俄羅斯發動長程打擊。

法新社報導，福斯新聞頻道廿八日播出凱洛格專訪，他被問及川普是否已授權對俄羅斯本土進行深入打擊。此前，歐洲國家指控俄國戰機和無人機侵犯其領空。

凱洛格表示：「從總統的公開發言、范斯副總統和魯比歐國務卿的講法來看，答案是肯定的。應善用深入打擊的能力，不存在什麼所謂的『避風港』。」

美國副總統范斯廿八日在另一場福斯新聞訪問中提到，美國正在討論是否提供基輔長程戰斧巡弋飛彈，這項請求曾遭川普否決。

范斯談及相關飛彈時表示，「最終決定權還是在總統手上」，並補充美方正在考慮歐洲國家的一些請求。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基已要求美國出售戰斧飛彈給歐洲國家，再由這些國家轉交給烏克蘭。

戰斧飛彈射程達兩千五百公里。不過，俄羅斯會解讀交付這類武器給烏克蘭是升級戰事的行為。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿九日在例行記者會中回應，烏克蘭政權在戰線上的情勢「沒有靈丹妙藥能改變，根本沒有什麼神奇武器，無論是戰斧或其他飛彈，都無法扭轉局勢。」

川普上周與烏克蘭總統澤倫斯基會晤後曾表示，在歐盟協助下，烏克蘭有能力「奪回全部失土，恢復烏克蘭原有疆界」。這番話顯示川普已有轉變，今年二月，他曾在白宮橢圓辦公室與澤倫斯基公開爭辯宣稱，烏克蘭「毫無勝算」。

路透報導，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫，廿九日警告核戰風險。他表示，歐洲承受不起與俄羅斯開戰的後果，若是歐洲領袖錯誤地引發戰爭，可能會升高成一場「大規模殺傷性武器衝突」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

繼藥品關稅之後 川普又宣布課徵100%海外電影關稅

赫塞斯召集數百名將官 川普親赴維州與會

中國持續打「拒買牌」暫停採購重創美大豆農業

哈瑪斯稱未收到川普停火案 巴：以狂炸加薩市 24小時74人亡

相關新聞

美立場轉變 川普特使：烏可能對俄長程打擊

美國總統川普的特使凱洛格表示，隨著美國政府對俄烏衝突立場轉變，烏克蘭有可能獲准使用美製武器對俄羅斯發動長程打擊。

美特使稱烏克蘭或可深擊俄 川普政府考慮援長程武器

美國總統川普（Donald Trump）的特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，隨著美國政府對俄烏衝突立場轉變，...

暗示核戰？俄前總統：歐洲若與俄開戰恐成大規模殺傷武器衝突

路透報導，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitriy Medvedev）29日表示，歐洲承受不起與俄羅...

3年半來最大規模…俄600無人機連續12小時轟基輔「鎖定平民」

俄羅斯共動用數量逾600的無人機及飛彈，徹夜空襲烏克蘭首都基輔市和烏國其他地方。烏克蘭總統澤倫斯基說，截至28日一早，這...

澤倫斯基：俄油輪涉無人機攻擊 歐洲應設防

烏克蘭總統澤倫斯基今晚發表全國談話指，俄羅斯今天對烏克蘭多地發動大規模空襲，引述情報稱，俄方疑似利用油輪作為無人機發射與...

俄羅斯徹夜空襲基輔逾12小時 烏克蘭：針對平民

俄羅斯共動用數量逾六百的無人機及飛彈，徹夜空襲烏克蘭首都基輔市和烏國其他地方。烏克蘭總統澤倫斯基說，截至廿八日一早，這波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。