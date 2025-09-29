快訊

救災被說擺拍...竹北吊車大王怒了 嗆酸民「一起來救災」

黃國昌捲狗仔風波開直播反駁神隱 左批王義川秀下限、右嗆許智傑不要臉

繼藥品關稅之後 川普又宣布課徵100%海外電影關稅

澤倫斯基提建聯合防空網 與盟邦攜手應對俄空中威脅

中央社／ 華沙29日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，面對俄羅斯的威脅，烏克蘭已向盟國提出，攜手建立一套聯合空中防禦網，應對近期多起領空遭入侵事件，這些事件已引發北約東翼國家高度警戒。

路透社報導，北約領袖表示，俄羅斯持續在波蘭及波羅的海三國領空試探北約警覺和決心，基輔方面則強調，烏克蘭在應對空中威脅方面累積的經驗，將對盟國大有助益。

澤倫斯基透過視訊連線，在「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum，WSF）指出：「烏克蘭提議與波蘭及所有合作夥伴，共同建立一個針對俄羅斯空中威脅的聯合且高度可靠防禦網。」

「這是可行的。烏克蘭能夠反制各類俄羅斯無人機及飛彈，如果我們在區域內協力行動，將能取得足夠的武器與生產能力。」

烏克蘭先前已宣布，將安排烏軍及工程人員訓練波蘭部隊應對無人機威脅。

論壇在華沙登場，與基輔合作防禦成為峰會討論焦點之一。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在論壇上表示：「歐洲與烏克蘭的國防產業，必須更加密切且高效地合作。」

「歐盟也應提供更具彈性的監管框架，以支援歐洲國防產業發展。」

隨著俄羅斯多次侵犯北約領空，北約東翼國家已達成共識，同意建構具備先進偵測、追蹤及攔截能力的「無人機防線」。

然而，佩斯托瑞斯提醒，推動這項計畫不會在短期內完成。

他說，「我們不是在談論將在三、四年內落實的概念」，「我們需要排好優先順序，也必須認識到，現今所需的能力與產能超過過去的預期。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

3年半來最大規模…俄600無人機連續12小時轟基輔「鎖定平民」

美國考慮援烏長程戰斧飛彈 范斯稱由川普定奪

普亭不會等到烏克蘭戰爭結束 澤倫斯基：俄羅斯恐將揮兵歐洲他國

接受美媒採訪 澤倫斯基：俄烏戰結束後願意下台

相關新聞

暗示核戰？俄前總統：歐洲若與俄開戰恐成大規模殺傷武器衝突

路透報導，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitriy Medvedev）29日表示，歐洲承受不起與俄羅...

美特使稱烏克蘭或可深擊俄 川普政府考慮援長程武器

美國總統川普（Donald Trump）的特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，隨著美國政府對俄烏衝突立場轉變，...

3年半來最大規模…俄600無人機連續12小時轟基輔「鎖定平民」

俄羅斯共動用數量逾600的無人機及飛彈，徹夜空襲烏克蘭首都基輔市和烏國其他地方。烏克蘭總統澤倫斯基說，截至28日一早，這...

澤倫斯基：俄油輪涉無人機攻擊 歐洲應設防

烏克蘭總統澤倫斯基今晚發表全國談話指，俄羅斯今天對烏克蘭多地發動大規模空襲，引述情報稱，俄方疑似利用油輪作為無人機發射與...

俄羅斯徹夜空襲基輔逾12小時 烏克蘭：針對平民

俄羅斯共動用數量逾六百的無人機及飛彈，徹夜空襲烏克蘭首都基輔市和烏國其他地方。烏克蘭總統澤倫斯基說，截至廿八日一早，這波...

回應川普 俄羅斯外長：俄烏難恢復戰前邊界

俄羅斯外長拉夫羅夫廿七日在聯合國大會演說，表示只有「政治盲人」才會期待烏克蘭能恢復二○二二年二月俄烏開戰前的國界。路透同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。