美特使稱烏克蘭或可深擊俄 川普政府考慮援長程武器

美國總統川普（Donald Trump）的特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，隨著美國政府對俄烏衝突立場轉變，烏克蘭有可能獲准使用美製武器對俄羅斯發動長程打擊。

法新社報導，凱洛格昨天在福斯新聞頻道播出的專訪中被問及，川普是否已授權對俄羅斯本土進行深入打擊。此前，莫斯科剛被指控派遣戰機和無人機侵犯多個歐洲國家領空。

凱洛格表示：「從總統的公開發言、范斯（JDVance）副總統和盧比歐（Marco Rubio）國務卿的講法來看，答案是肯定的。」

「應善用深入打擊的能力，不存在什麼所謂的『避風港』。」

副總統范斯在另外一場昨天於福斯新聞播出的訪問中提到，美國正在討論是否提供基輔長程戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，這項請求曾遭川普否決。

范斯談及相關飛彈時表示，「最終決定權還是在總統手上」，並補充美方正在考慮歐洲國家的一些請求。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在例行記者會中則回應，烏克蘭政權在戰線上的情勢「沒有靈丹妙藥能改變」。

「根本沒有什麼神奇武器。無論是戰斧或其他飛彈，都無法扭轉局勢。」

川普上週與烏克蘭總統澤倫斯基會晤後曾表示，在歐洲聯盟（EU）的協助下，基輔有能力「奪回全部失土，恢復烏克蘭原有疆界」。

俄羅斯2014年行動後佔領烏克蘭黑海半島克里米亞，並自2022年2月全面入侵以來控制烏東及烏南多個地區。

對烏克蘭議題的這項新立場，顯示川普已有轉變。今年2月，他曾在白宮橢圓辦公室、與澤倫斯基的一場激烈公開交鋒中宣稱，基輔「毫無勝算」。

俄羅斯則誓言在這場已歷時三年半的戰事中持續推進攻勢。對於川普稱俄國是「紙老虎」、經濟搖搖欲墜的說法，克里姆林宮近日也予以駁斥。