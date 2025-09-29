暗示核戰？俄前總統：歐洲若與俄開戰恐成大規模殺傷武器衝突
路透報導，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitriy Medvedev）29日表示，歐洲承受不起與俄羅斯開戰的後果，若歐洲領袖錯誤地引發戰爭，戰爭可能升高成一場大規模殺傷性武器衝突。
麥維德夫在Telegram上說，俄國不需要這種戰爭，包括與「死板的老歐洲」的戰爭。他談到歐洲強權時表示，「他們根本承受不起與俄國開戰的後果」，並補充說「致命意外發生的可能性始終存在」。
麥維德夫表示：「而且這種衝突有非常實質的風險，可能升高為使用大規模殺傷性武器的戰爭。」
