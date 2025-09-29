澤倫斯基：俄油輪涉無人機攻擊 歐洲應設防

快訊

中央社／ 基輔28日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今晚發表全國談話指，俄羅斯今天對烏克蘭多地發動大規模空襲，引述情報稱，俄方疑似利用油輪作為無人機發射與控制平台，攻擊歐洲國家。他呼籲波羅的海三國應關閉海域，禁止俄羅斯船隊通行，至少阻止試圖逃避國際制裁的「影子船隊」。

據「紐約時報」稍早報導，儘管西方對俄羅斯能源出口持續施加制裁，俄方透過船隻所有權結構不明、被稱為「影子船隊」的油輪隊伍，繞道向中國、印度等國運送石油以逃避限制。該報估計，截至2025年初，此類船隻數量將接近940艘，較2024年增加約45%，佔全球油輪船隊總數約17%。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）強調，俄軍近期不僅擴大對平民目標攻擊，也集中打擊烏克蘭能源基礎設施，企圖在冬季引發全國大規模停電。他指出，俄羅斯迄今拒絕所有實質和平提議，國際社會應加強對俄方施壓。

談及國防援助，澤倫斯基重申防空系統對烏克蘭的重要性。他表示，今日與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）通話，雙方討論援助計畫進展。

他提到，「烏克蘭優先需求清單」（Prioritized Ukraine Requirements List，PURL）運作成效良好，該計畫使烏方得以動用盟國資金，採購包括美製「愛國者」防空飛彈與海馬士（HIMARS）多管火箭在內的關鍵軍備。

他指目前已有荷蘭、丹麥、瑞典、挪威、德國與加拿大等六國對PURL計畫提供資金支持，另有立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、盧森堡、比利時與冰島表達參與意願。

澤倫斯基指出，週日的空襲中，俄軍動用超過500架無人機及48枚飛彈攻擊基輔等多地，造成至少4人喪生。其中，基輔市區有32處設施受損，包括一所心臟病醫療機構。

除烏克蘭外，俄方無人機與軍機近來頻繁進入波蘭、羅馬尼亞與愛沙尼亞等北約國家空域，引發歐洲多國安全疑慮。北約成員國上週已同意合作建構所謂「無人機防護牆」，加強對俄方跨境空中活動的防範。

澤倫斯基上週於聯合國大會演說時亦警告，俄羅斯可能擴大軍事行動，無人機技術已成戰爭主軸之一。他呼籲國際社會勿掉以輕心，並據報與美國總統川普（Donald Trump）會面，爭取獲得包括長程戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）的遠程打擊能力。

