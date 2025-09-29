美國考慮援烏長程戰斧飛彈 范斯稱由川普定奪

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，美國正在考慮提供烏克蘭希望取得的長程戰斧巡弋飛彈（Tomahawk CruiseMissile），以協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskiy）已要求美國出售戰斧飛彈給歐洲國家，再由這些國家轉交給烏克蘭。

范斯接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時表示，最終將由美國總統川普（Donald Trump）決定是否允許這樁交易。

范思說道：「我們確實正在注視歐洲方面的多項請求。」

戰斧飛彈射程達2500公里。對烏克蘭而言，面對俄軍常態性的飛彈與無人機攻勢時，取得這個武器將會增強重要戰力。

不過，幾乎能確定，俄羅斯會解讀交付這類武器給烏克蘭，是升級戰事的行為。

川普過去曾拒絕烏克蘭盼取得長程飛彈的請求，但對於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不肯達成和平協議，感到日益挫折。

范斯也表示，俄羅斯侵略烏克蘭的行動近期陷入膠著，佔據土地的進展有限。

他說：「在（川普）政府上路之初，我們就積極推動和平，但俄羅斯必須正視現實。這場戰爭已造成大量人員死亡，但俄方沒有取得多少成果。」

