俄羅斯徹夜空襲基輔逾12小時 烏克蘭：針對平民

俄羅斯共動用數量逾六百的無人機及飛彈，徹夜空襲烏克蘭首都基輔市和烏國其他地方。烏克蘭總統澤倫斯基說，截至廿八日一早，這波「卑鄙可恥」的攻擊持續超過十二小時。路透同日報導，這是自二○二二年俄烏開戰以來，俄軍對基輔發動持續最久攻擊行動之一。

截至台灣時間廿八日晚間，這波空襲已在全烏釀成至少四人喪生、七十人受傷與一百多個平民目標受損，其中以基輔遭受的生命財產損失最為嚴重，四名死者命喪基輔，包含一名十二歲女童。

澤倫斯基在社群媒體Ｘ發文表示，除了基輔，札波羅熱、赫梅利尼茨基、蘇米、尼古拉耶夫、切爾尼戈夫及敖德薩等地區均遭轟炸，對這些涵蓋烏東、烏中與烏南地區的診所、工廠和住宅建築造成廣泛破壞。

基輔軍事管理機構負責人特卡欽科在社媒ＴＧ證實，該市有十人受傷，攻擊「鎖定平民」。美聯社當天報導，這是在八月導致基輔至少廿一人死亡的空襲後，這座首都再次承受俄軍大轟炸。烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克表示，住宅及基礎設施再次淪為目標，凸顯這是針對平民的戰爭，「烏方必會有所回應」。

烏克蘭空軍廿八日指稱，俄軍共出動五九五架無人機及四十八枚飛彈，其中五六六架無人機和四十五枚飛彈被烏克蘭防空系統擊落。俄國國防部同日則聲明，其武裝部隊發動大規模攻擊，鎖定烏克蘭的軍工複合體。

澤倫斯基廿七日才宣布，烏克蘭官員將於九或十月訪美，洽談重大的軍購和無人機生產協議。