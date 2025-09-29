回應川普 俄羅斯外長：俄烏難恢復戰前邊界

俄羅斯外長拉夫羅夫廿七日在聯合國大會演說，表示只有「政治盲人」才會期待烏克蘭能恢復二○二二年二月俄烏開戰前的國界。路透同日報導稱，這段話是間接回應美國總統川普上周提出烏克蘭能收復所有失土的主張。

拉夫羅夫並警告西方，俄國過去和現在均無攻擊歐洲或北約（ＮＡＴＯ）國家的意圖，「但任何針對我國的侵略，都將受到果斷回應」。對美俄關係，拉夫羅夫說俄方對兩國對話抱希望，美國政府當前作法顯示其有意尋求解決烏克蘭危機、與俄發展務實合作。

川普廿三日曾稱，支持擊落侵犯北約領空的俄軍戰機與無人機的構想，還嘲笑俄國在烏的軍事表現、稱其是紙老虎。拉夫羅夫在聯大演說後記者會淡化川普最近言論，但提醒「若有人企圖在俄國領空擊落任何飛行物或任何物體，我想人們將非常後悔採取這類對我方領土完整與主權的嚴重侵害」。

拉夫羅夫也說，儘管川普最近立場轉變，莫斯科仍希望在川普任內與美國坦率對話，美俄未來幾個月將舉行第三輪旨在改善雙方大使館運作的會談。

另外，北約廿七日聲明，因應丹麥近日遭無人機入侵，將在波羅的海地區以全新多領域裝備加強警戒，包括情報、監控與偵察平台及至少一艘防空巡防艦。這些新部署將強化北約一月啟動的「波羅的海崗哨」任務，該任務原本意在回應波海多起海底電纜與管線受損事件。

近幾周北約東翼緊張升高，丹麥指稱該國若干軍事設施附近廿六日發現不明無人機；此前在廿二日深夜，北歐最繁忙的丹麥哥本哈根機場因多架大型無人機闖入空域，一度關閉，其後數日間，另五處較小型軍民用機場也曾短暫關閉。

愛沙尼亞十九日控三架俄軍戰機入侵領空，後由北約戰機驅離。北約戰機十日也在波蘭領空擊落俄國無人機，北約對此啟動「東翼哨兵行動」回應。

北約成員國拉脫維亞總統林克維奇廿七日在首都里加的北約軍委會會議，敦促北約強化對波海國家的保護。立陶宛防長薩卡利埃內九月稍早指出，該國政府已準備一份文件，主張改變北約的波海空中警戒任務性質，進一步納入陸基防空資產及感測器等能力。