澤倫斯基嗆俄官員最好找避難所 克宮反嗆烏克蘭正節節敗退
烏克蘭總統澤倫斯基最近威脅，如果俄羅斯不結束戰爭，克里姆林宮官員將面臨危險，需要避難所來保命。克宮今天予以駁斥，反嗆烏克蘭正輸掉戰爭。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最近接受美國新聞網站Axios專訪時表示，如果俄羅斯不結束戰爭，克里姆林宮官員應確保自己知道最近的避難所位置。
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴國營電視台，澤倫斯基正向提供資金的歐洲人展示，他是一名勇敢的士兵。
培斯科夫指出，與此同時，俄烏戰爭前線情況恰好相反，烏克蘭局勢與談判處境正不可逆地日益惡化。
