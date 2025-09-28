澤倫斯基嗆俄官員最好找避難所 克宮反嗆烏克蘭正節節敗退

快訊

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基最近威脅，如果俄羅斯不結束戰爭，克里姆林宮官員將面臨危險，需要避難所來保命。克宮今天予以駁斥，反嗆烏克蘭正輸掉戰爭。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最近接受美國新聞網站Axios專訪時表示，如果俄羅斯不結束戰爭，克里姆林宮官員應確保自己知道最近的避難所位置。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴國營電視台，澤倫斯基正向提供資金的歐洲人展示，他是一名勇敢的士兵。

培斯科夫指出，與此同時，俄烏戰爭前線情況恰好相反，烏克蘭局勢與談判處境正不可逆地日益惡化。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

俄外長稱無意攻擊歐洲「若遭侵略將果斷回應」

普亭不會等到烏克蘭戰爭結束 澤倫斯基：俄羅斯恐將揮兵歐洲他國

接受美媒採訪 澤倫斯基：俄烏戰結束後願意下台

矢言戰爭結束願意下台！澤倫斯基：若俄烏達停火協議 將要求國會大選

烏克蘭官員將訪美 磋商軍購及無人機生產協議

烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，烏國官員將於本月或下月訪問美國，商談重大武器採購及無人機生產協議

緩慢突破防線…俄軍持續侵略烏克蘭東部 宣稱奪下3座村莊

俄羅斯軍隊持續侵略烏克蘭之際，俄國今天聲稱占領了烏國東部3座村莊，俄軍仍在代價高昂的戰鬥中緩慢突破烏克蘭防線

