俄羅斯大規模空襲釀4死 聲稱打擊烏克蘭軍事目標
俄羅斯今天表示，俄軍夜間對烏克蘭發動大規模空襲，擊中軍事目標。烏克蘭通報，俄軍空襲導致4名烏克蘭平民喪生、數十人受傷。
法新社報導，俄羅斯國防部發表聲明指出：「今晚，俄羅斯聯邦武裝部隊發動大規模攻擊...打擊烏克蘭軍工複合體企業。」
烏克蘭當局今天指出，俄羅斯於夜間發射「數以百計」無人機跟飛彈猛攻烏國，導致光首都基輔至少就有4人喪命。
基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（TimurTkachenko）稍早表示，根據通報有3人身亡，「其中包含一名12歲女童」。但在發現另一人遺體後，他隨即將死亡人數上修至4人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言