俄羅斯大規模空襲釀4死 聲稱打擊烏克蘭軍事目標

俄羅斯今天表示，俄軍夜間對烏克蘭發動大規模空襲，擊中軍事目標。烏克蘭通報，俄軍空襲導致4名烏克蘭平民喪生、數十人受傷。

法新社報導，俄羅斯國防部發表聲明指出：「今晚，俄羅斯聯邦武裝部隊發動大規模攻擊...打擊烏克蘭軍工複合體企業。」

烏克蘭當局今天指出，俄羅斯於夜間發射「數以百計」無人機跟飛彈猛攻烏國，導致光首都基輔至少就有4人喪命。

基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（TimurTkachenko）稍早表示，根據通報有3人身亡，「其中包含一名12歲女童」。但在發現另一人遺體後，他隨即將死亡人數上修至4人。