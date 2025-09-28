俄羅斯大規模空襲釀4死 聲稱打擊烏克蘭軍事目標

快訊

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，俄軍夜間對烏克蘭發動大規模空襲，擊中軍事目標。烏克蘭通報，俄軍空襲導致4名烏克蘭平民喪生、數十人受傷。

法新社報導，俄羅斯國防部發表聲明指出：「今晚，俄羅斯聯邦武裝部隊發動大規模攻擊...打擊烏克蘭軍工複合體企業。」

烏克蘭當局今天指出，俄羅斯於夜間發射「數以百計」無人機跟飛彈猛攻烏國，導致光首都基輔至少就有4人喪命。

基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（TimurTkachenko）稍早表示，根據通報有3人身亡，「其中包含一名12歲女童」。但在發現另一人遺體後，他隨即將死亡人數上修至4人。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

烏克蘭官員將訪美 磋商軍購及無人機生產協議

烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，烏國官員將於本月或下月訪問美國，商談重大武器採購及無人機生產協議

緩慢突破防線…俄軍持續侵略烏克蘭東部 宣稱奪下3座村莊

俄羅斯軍隊持續侵略烏克蘭之際，俄國今天聲稱占領了烏國東部3座村莊，俄軍仍在代價高昂的戰鬥中緩慢突破烏克蘭防線

