俄軍飛彈與無人機猛攻烏克蘭 基輔至少4死

烏克蘭當局今天指出，俄羅斯於夜間發射「數以百計」無人機跟飛彈猛攻烏國，導致光首都基輔至少就有4人喪命；鄰國波蘭也緊急派軍機升空，以確保自身領空安全。

法新社報導，基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（Timur Tkachenko）稍早表示，根據通報有3人身亡，「其中包含一名12歲女童」。但在發現另一人遺體後，他隨即將死亡人數上修至4人。

特卡欽科警告，隨著搜救行動展開，死亡人數恐會再攀升。

基輔州軍事管理機構負責人卡拉什尼克（MykolaKalashnyk）在通訊軟體Telegram談到，俄羅斯空襲造成當地至少27人受傷。根據東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長，俄軍轟炸也在那裡導致至少4人受傷。

俄羅斯發動這波襲擊前曾警告北大西洋公約組織（NATO），勿因俄方日前被控侵入北約國家領空，而採取更強硬措施。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）不久前才宣布，收到以色列給予的美製愛國者（Patriot）防空系統，將用以抵禦俄軍攻勢。