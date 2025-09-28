快訊

誰抱股台積至今？台積電主管問全辦公室僅1員工舉手 不是因為眼光獨特

獨／移民署南投專勤隊長獨攀八仙山突無呼吸心跳 消防救援中

花蓮馬太鞍溪堰塞湖仍警戒 政院：疏散比照海嘯「警報連9響」

俄軍飛彈與無人機猛攻烏克蘭 基輔至少4死

中央社／ 基輔28日綜合外電報導

烏克蘭當局今天指出，俄羅斯於夜間發射「數以百計」無人機跟飛彈猛攻烏國，導致光首都基輔至少就有4人喪命；鄰國波蘭也緊急派軍機升空，以確保自身領空安全。

法新社報導，基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（Timur Tkachenko）稍早表示，根據通報有3人身亡，「其中包含一名12歲女童」。但在發現另一人遺體後，他隨即將死亡人數上修至4人。

特卡欽科警告，隨著搜救行動展開，死亡人數恐會再攀升。

基輔州軍事管理機構負責人卡拉什尼克（MykolaKalashnyk）在通訊軟體Telegram談到，俄羅斯空襲造成當地至少27人受傷。根據東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長，俄軍轟炸也在那裡導致至少4人受傷。

俄羅斯發動這波襲擊前曾警告北大西洋公約組織（NATO），勿因俄方日前被控侵入北約國家領空，而採取更強硬措施。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）不久前才宣布，收到以色列給予的美製愛國者（Patriot）防空系統，將用以抵禦俄軍攻勢。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄外長稱無意攻擊歐洲「若遭侵略將果斷回應」

普亭不會等到烏克蘭戰爭結束 澤倫斯基：俄羅斯恐將揮兵歐洲他國

接受美媒採訪 澤倫斯基：俄烏戰結束後願意下台

矢言戰爭結束願意下台！澤倫斯基：若俄烏達停火協議 將要求國會大選

相關新聞

烏克蘭官員將訪美 磋商軍購及無人機生產協議

烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，烏國官員將於本月或下月訪問美國，商談重大武器採購及無人機生產協議

緩慢突破防線…俄軍持續侵略烏克蘭東部 宣稱奪下3座村莊

俄羅斯軍隊持續侵略烏克蘭之際，俄國今天聲稱占領了烏國東部3座村莊，俄軍仍在代價高昂的戰鬥中緩慢突破烏克蘭防線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。