烏克蘭官員將訪美 磋商軍購及無人機生產協議

中央社／ 基輔27日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，烏國官員將於本月或下月訪問美國，商談重大武器採購及無人機生產協議。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週在美國出席聯合國大會，並會晤美國總統川普（Donald Trump）。澤倫斯基表示，已向川普提出如何因應俄羅斯在戰爭中作為的構想。

烏克蘭已準備一份清單，上面列出烏方欲採購的美製武器，價值約900億美元。

澤倫斯基向記者簡報這趟美國行時提到，除了大規模軍購案外，他們也討論了「無人機協議」（DroneDeal），技術團隊已開始著手進行相關工作。

他說：「這涉及美國將直接向烏克蘭採購無人機。」

俄烏戰爭期間，烏克蘭從零開始打造無人機產業，數百間製造商生產了數以百萬計的無人機，但烏國缺乏進一步擴大生產規模的資金。

烏克蘭仍高度依賴西方盟邦供應武器，尤其是在防空方面。

澤倫斯基指出，烏克蘭已部署最近自以色列收到的一套愛國者（Patriot）飛彈防禦系統，預計今年秋天會再收到兩套愛國者系統。

強化防空能力、保護城市及居民不受俄羅斯轟炸，仍是澤倫斯基政府的首要任務。

