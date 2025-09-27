緩慢突破防線…俄軍持續侵略烏克蘭東部 宣稱奪下3座村莊

快訊

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。圖／美聯社
俄羅斯軍隊持續侵略烏克蘭之際，俄國今天聲稱占領了烏國東部3座村莊，俄軍仍在代價高昂的戰鬥中緩慢突破烏克蘭防線。

俄羅斯國防部透過聲明指出，俄軍已經奪下烏克蘭頓內茨克地區（Donetsk）的傑里洛沃村（Derylove）和邁斯科耶村（Maiske），還有第聶伯羅彼得羅夫斯克地區（Dnipropetrovsk）的斯捷波沃耶村（Stepove）。

法新社報導，根據俄羅斯國防部說法，從今年初以來，俄軍已經占領烏克蘭大約0.8%國土面積。

俄國軍隊正緩慢且穩定地在烏克蘭東部推進，為了結束已經邁入第4年的俄烏戰爭，各方做出外交努力，卻依舊遭遇挫敗。

美國總統川普（Donald Trump）最近表示，烏克蘭或許能從俄軍手中奪回所有失土，俄羅斯則矢言要繼續發動攻勢。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 美國 川普

