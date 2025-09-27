緩慢突破防線…俄軍持續侵略烏克蘭東部 宣稱奪下3座村莊
俄羅斯軍隊持續侵略烏克蘭之際，俄國今天聲稱占領了烏國東部3座村莊，俄軍仍在代價高昂的戰鬥中緩慢突破烏克蘭防線。
俄羅斯國防部透過聲明指出，俄軍已經奪下烏克蘭頓內茨克地區（Donetsk）的傑里洛沃村（Derylove）和邁斯科耶村（Maiske），還有第聶伯羅彼得羅夫斯克地區（Dnipropetrovsk）的斯捷波沃耶村（Stepove）。
法新社報導，根據俄羅斯國防部說法，從今年初以來，俄軍已經占領烏克蘭大約0.8%國土面積。
俄國軍隊正緩慢且穩定地在烏克蘭東部推進，為了結束已經邁入第4年的俄烏戰爭，各方做出外交努力，卻依舊遭遇挫敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言