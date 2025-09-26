國際原子能總署：無人機南烏克蘭核電廠附近爆炸

快訊

中央社／ 維也納25日綜合外電報導
國際原子能總署署長葛羅西。 路透

國際原子能總署今天發布聲明指出，夜間有一架無人機在烏克蘭被擊落，並在距離南烏克蘭核電廠約800公尺處爆炸。

路透社報導，國際原子能總署（IAEA）表示，目前沒有人員傷亡通報。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）透過聲明談到，現場的監測團隊獲悉，昨天深夜至今天清晨，有22架無人機在核電廠監控區內被目擊，其中部分無人機甚至飛到僅距核電廠500公尺的範圍內。

葛羅西提到，監測人員約於凌晨1時聽見開火與爆炸聲，他們稍後前往無人機墜毀地點視察，看到一個約4平方公尺的坑洞。

葛羅西寫道：「附近的金屬結構遭彈片擊中，受衝擊區域附近的車輛窗戶也被震破。」此外還有一條電線脫落，但它並未連接到核電廠。

「無人機再次過於靠近核電廠，將核子安全置於危險之中。所幸，昨晚的事件並未對南烏克蘭核電廠（South Ukraine Nuclear Power Plant）本身造成任何損害，但我們下次恐怕就沒有那麼幸運了。」

烏克蘭境內有4座核電廠，南烏克蘭、瑞夫尼（Rivne）和赫梅尼茨基（Khmelnitskyi）等核電廠不時會傳出遭俄烏戰爭波及的事件。

