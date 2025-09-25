矢言戰爭結束願意下台！澤倫斯基：若俄烏達停火協議 將要求國會大選

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴美國新聞網站Axios，在與俄羅斯的戰爭結束後，他將準備下台。

澤倫斯基告訴Axios：「我的目標是結束戰爭，不是繼續競選公職。」

澤倫斯基說，他無意在和平時期領導國家。他也誓言一旦達成停火協議，將要求國會舉行大選。

由於俄烏戰爭的關係，烏克蘭無限期延後選舉，遭到美國總統川普在內等人士抨擊。

澤倫斯基指出，當前的安全情勢與烏克蘭的憲法都會構成挑戰。但他相信舉行選舉不無可能。

澤倫斯基離開聯合國大會會場返回基輔前，在紐約接受Axios訪問。而在被問到倘若達成一項數月的停火協議，他是否會致力推動舉行選舉。他答說：「會。」

澤倫斯基還說，他23日與美國總統川普會面時表示，若達成停火協議，「我們可以利用這段時間，而我可以向國會發出訊號」。