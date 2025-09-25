川普突挺烏稱靠歐盟能贏回國土 歐洲官員直言「他在甩鍋」

美國總統川普對俄羅斯與烏克蘭戰爭的態度23日突然出現轉變，聲稱烏克蘭有機會「在歐盟的幫助下戰鬥並贏回」所有領土。金融時報25日報導，歐洲各國政府對此震驚不已，官員們擔心川普意在為他們設下不可能的任務，一旦烏軍戰況不利或資金短缺，美方便能將責任推卸給歐洲。

儘管川普的新立場在部分方面獲得肯定，但多名歐洲官員認為，他實際上是將烏克蘭防務責任轉嫁給歐洲，而歐洲難以承擔這些期望。同時，川普在制裁議題上態度更為強硬，呼籲歐盟停止購買俄羅斯石油，並對中國和印度徵收關稅。然而，他的盟友、匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）早已表明將予以阻撓。

一名官員直言，川普態度突變「是一場甩鍋遊戲的開始」，美國也知道歐洲不可能接受對中國和印度徵收關稅。一位歐洲政府幕僚則指出，川普「正在為退場鋪路」，好在必要時把責任歸咎於歐洲。

另有歐洲官員指出，川普在真實社群以「祝大家好運！」作結，幾乎形同交接備忘錄。另一位官員則表示：「大家都看得出來他正在抽身。」

德國一名官員認為，川普的轉向「非常驚人」，雖然「總體上不錯」，卻「設下極高的標準」。慕尼黑聯邦國防軍大學國際事務教授馬薩拉（Carlo Masala）則指出，川普不希望在執政9個月後，俄烏戰爭被視為「他的戰爭」，而不再只是「拜登的戰爭」。

法國總統馬克宏23日與川普在紐約進行雙邊會晤後，對川普的聲明給出較為積極的解讀，稱其「非常正確」。不過，官員表示，歐盟領導人已經得出結論：川普不再是可靠的盟友。

美國外交關係協會資深研究員菲克斯（Liana Fix）表示，歐洲官員很難相信，即便他們真的對北京和新德里徵收高額關稅，川普也會跟進。她說：「他們不認為川普會跟進，他在這方面不可靠。」白宮未發表評論。