快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

聽新聞
0:00 / 0:00

川普突挺烏稱靠歐盟能贏回國土 歐洲官員直言「他在甩鍋」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與法國總統馬克宏23日在第80屆聯合國大會期間會面時握手。路透
美國總統川普與法國總統馬克宏23日在第80屆聯合國大會期間會面時握手。路透

美國總統川普俄羅斯烏克蘭戰爭的態度23日突然出現轉變，聲稱烏克蘭有機會「在歐盟的幫助下戰鬥並贏回」所有領土。金融時報25日報導，歐洲各國政府對此震驚不已，官員們擔心川普意在為他們設下不可能的任務，一旦烏軍戰況不利或資金短缺，美方便能將責任推卸給歐洲。

儘管川普的新立場在部分方面獲得肯定，但多名歐洲官員認為，他實際上是將烏克蘭防務責任轉嫁給歐洲，而歐洲難以承擔這些期望。同時，川普在制裁議題上態度更為強硬，呼籲歐盟停止購買俄羅斯石油，並對中國和印度徵收關稅。然而，他的盟友、匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）早已表明將予以阻撓。

一名官員直言，川普態度突變「是一場甩鍋遊戲的開始」，美國也知道歐洲不可能接受對中國和印度徵收關稅。一位歐洲政府幕僚則指出，川普「正在為退場鋪路」，好在必要時把責任歸咎於歐洲。

另有歐洲官員指出，川普在真實社群以「祝大家好運！」作結，幾乎形同交接備忘錄。另一位官員則表示：「大家都看得出來他正在抽身。」

德國一名官員認為，川普的轉向「非常驚人」，雖然「總體上不錯」，卻「設下極高的標準」。慕尼黑聯邦國防軍大學國際事務教授馬薩拉（Carlo Masala）則指出，川普不希望在執政9個月後，俄烏戰爭被視為「他的戰爭」，而不再只是「拜登的戰爭」。

法國總統馬克宏23日與川普在紐約進行雙邊會晤後，對川普的聲明給出較為積極的解讀，稱其「非常正確」。不過，官員表示，歐盟領導人已經得出結論：川普不再是可靠的盟友。

美國外交關係協會資深研究員菲克斯（Liana Fix）表示，歐洲官員很難相信，即便他們真的對北京和新德里徵收高額關稅，川普也會跟進。她說：「他們不認為川普會跟進，他在這方面不可靠。」白宮未發表評論。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 川普

延伸閱讀

川普施壓反成助攻　吉米夜現場復播收視創10年新高

黃仁勳力挺川普提高簽證費！網讚「手段優於馬斯克」：難怪股價驚驚漲

演說遇上電扶梯、提詞機和音響都故障 川普：要求聯合國調查

川普聯合國演說批氣候變遷是騙局 加州州長紐森：那是什麼鬼？

相關新聞

川普突挺烏稱靠歐盟能贏回國土 歐洲官員直言「他在甩鍋」

美國總統川普對俄羅斯與烏克蘭戰爭的態度23日突然出現轉變，聲稱烏克蘭有機會「在歐盟的幫助下戰鬥並贏回」所有領土。金融時報...

澤倫斯基：烏克蘭與敘利亞恢復外交關係

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭與敘利亞領導人今天在聯合國大會場邊會面，兩國正式...

川普態度急轉挺烏克蘭！外界憂美國意在將援烏責任推給歐洲

美國總統川普對烏克蘭的態度突然轉向，還支持基輔收復所有被俄羅斯占領的領土，外界感到寬慰之餘，也懷疑他是否正準備把更多援烏...

川普髮夾彎挺烏批俄「紙老虎」只是施壓 范斯：他的立場沒變

美國總統川普對俄羅斯態度23日突然出現轉變，表示俄烏戰爭讓俄羅斯看起來像「紙老虎」，還說烏克蘭有機會「贏回」所有領土。美...

澤倫斯基聯大演說 警告若不阻止普丁恐有更廣泛戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基24日在聯合國大會總辯論演說，表示烏克蘭與俄羅斯沒有停火是因為俄國拒絕，也警告若不阻止俄國總統普丁，他...

川普看俄烏戰爭態度大轉變 認為烏克蘭有機會收復失土

美國總統川普對俄烏戰爭的態度出現大轉變，他說烏克蘭在歐盟的支持下，有機會收復失土，甚至取得更多領土。川普還說，美國已準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。