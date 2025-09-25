澤倫斯基：烏克蘭與敘利亞恢復外交關係
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭與敘利亞領導人今天在聯合國大會場邊會面，兩國正式恢復外交關係。
路透社報導，烏克蘭曾在2022年6月與敘利亞斷交，原因是遭推翻的敘利亞領導人阿塞德（Bashar al-Assad）政府，在俄羅斯發動全面入侵行動後，承認了烏克蘭被占地區的獨立。
自2024年12月阿塞德遭推翻以來，烏克蘭一直努力與敘利亞有關當局接觸。阿塞德多年來是俄羅斯的堅定盟友，並允許莫斯科在敘利亞境內建立軍事據點。
澤倫斯基宣布恢復外交關係後，在通訊軟體Telegram上寫道：「我們對這項重要進展感到欣慰，並準備支持敘利亞人邁向穩定的道路。」
澤倫斯基去年12月派遣外交部長前往大馬士革，與新上任的敘利亞領導階層會談，敦促他們削減俄羅斯在敘利亞的影響力，並承諾提供糧食援助。
敘利亞領導階層表示，希望與基輔保持密切關係。
曾給予阿塞德庇護的俄羅斯，曾明顯努力與新敘利亞政府建立關係，本月稍早派遣由高級能源官員率領的大型代表團訪問。
澤倫斯基今天在聯合國大會發表演說時表示，敘利亞應獲得更有力的國際支持，並指出大馬士革仍在呼籲放寬造成嚴重打擊的經濟制裁。
