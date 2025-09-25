川普態度急轉挺烏克蘭！外界憂美國意在將援烏責任推給歐洲

美國總統川普對烏克蘭的態度突然轉向，還支持基輔收復所有被俄羅斯占領的領土，外界感到寬慰之餘，也懷疑他是否正準備把更多援烏責任推給歐洲來承擔。

川普周二在社群媒體上的貼文推翻了他先前「烏克蘭毫無籌碼」的說法。但他並未提出任何新措施來支持基輔，而是把責任留給歐洲盟友，貼文也完全沒有提及加強對俄羅斯制裁的計畫。

川普這種模稜態度，可能是以進為退，讓歐洲承擔更多烏克蘭的軍援和資金需求，美國則逐漸淡出。

烏克蘭和歐洲官員公開場合對川普言辭上的轉變表示歡迎，不過在私底下也顯得更為謹慎，認為川普其實是在把結束戰爭的責任推給他們。官員也提醒，川普的立場可能再度改變。

英國皇家國際事務研究所（RUSI）國際安全研究主任梅爾文（Neil Melvin）告訴路透，「川普承認這場衝突比想像中更複雜，而且他顯然對普丁感到沮喪。我認為，這或許正是烏克蘭和歐洲外交的一個成功之處，讓這種解釋能夠傳達過去。」

不過，梅爾文也指出，川普在這場衝突上仍維持戰略模糊，給予烏克蘭鼓勵，卻未承諾美國會提供支持。

他說：「所以雖然川普的論調有了轉變，但他似乎仍試圖擺脫美國從主導的位置，一路把責任推回給歐洲。」

川普聲稱，在歐洲支持下，烏克蘭能奪回被俄羅斯占領的20%失土，但這和大多數盟國情報單位的評估背道而馳。根據他們的判斷，目前雙方最多只能陷入僵局。川普六周前在阿拉斯加接待普丁商討和平協議以來，克里姆林宮已加大攻擊力道，只是進展有限。

川普暗示俄羅斯可能只是個「紙老虎」，正瀕臨經濟危機。原美國烏克蘭談判特使伏爾克（Kurt Volker）說：「他其實只是想激怒普丁，但並未暗示自己會採取任何行動。」