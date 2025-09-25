川普髮夾彎挺烏批俄「紙老虎」只是施壓 范斯：他的立場沒變

美國總統川普對俄羅斯態度23日突然出現轉變，表示俄烏戰爭讓俄羅斯看起來像「紙老虎」，還說烏克蘭有機會「贏回」所有領土。美國官員表示，川普此舉再次流露出對俄國總統普丁的挫折感，同時意在對莫斯科施加更大壓力，迫使其走向談判桌。

CNN報導，至少在戰場態勢尚無重大突破之前，鮮少有北約領袖相信烏克蘭能全面收復國土，但官員們表示，川普透過公開此一立場，希望能推動雙方展開和平協議進程。

然而，川普的新表態能否真正帶來新一輪談判仍待觀察。他本人與高層官員並未預告美方將採取任何新行動，例如對俄羅斯加碼制裁，或向烏克蘭提供足以改變戰局的大規模軍援。副總統范斯24日更淡化所謂的「立場轉變」，表示川普前一天的言論其實是承認「戰場現實」。

范斯指出，美國過去數月已與俄烏雙方展開高度善意的談判，但也強調川普對莫斯科的不耐煩。他強調，川普正盡力阻止戰爭擴大，但若俄方拒絕真誠談判，「將會非常、非常糟糕」，「這就是總統明確指出的，並非改變立場，而是承認戰場現實」。

CNN進一步指出，多位歐洲官員認為，川普的發言與其說是展現團結，不如說更像是在與俄烏戰爭保持距離。許多人提醒，川普在真實社群發文中提及的俄羅斯經濟困境，其實早已存在數月。

此外，川普雖然公開轉變立場，卻未提出足以影響戰場局勢的具體措施，仍堅稱只有在歐洲國家切斷採購俄羅斯能源後，美方才會祭出新制裁。同時，他也未預告任何重大新軍援，反而推銷他所謂的新制度，即由北約國家購買美國裝備，再轉運給烏克蘭。