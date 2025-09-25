快訊

獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

川普髮夾彎挺烏批俄「紙老虎」只是施壓 范斯：他的立場沒變

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普23日在紐約聯合國大會場邊會晤烏克蘭總統澤倫斯基。法新社
美國總統川普23日在紐約聯合國大會場邊會晤烏克蘭總統澤倫斯基。法新社

美國總統川普對俄羅斯態度23日突然出現轉變，表示俄烏戰爭讓俄羅斯看起來像「紙老虎」，還說烏克蘭有機會「贏回」所有領土。美國官員表示，川普此舉再次流露出對俄國總統普丁的挫折感，同時意在對莫斯科施加更大壓力，迫使其走向談判桌。

CNN報導，至少在戰場態勢尚無重大突破之前，鮮少有北約領袖相信烏克蘭能全面收復國土，但官員們表示，川普透過公開此一立場，希望能推動雙方展開和平協議進程。

然而，川普的新表態能否真正帶來新一輪談判仍待觀察。他本人與高層官員並未預告美方將採取任何新行動，例如對俄羅斯加碼制裁，或向烏克蘭提供足以改變戰局的大規模軍援。副總統范斯24日更淡化所謂的「立場轉變」，表示川普前一天的言論其實是承認「戰場現實」。

范斯指出，美國過去數月已與俄烏雙方展開高度善意的談判，但也強調川普對莫斯科的不耐煩。他強調，川普正盡力阻止戰爭擴大，但若俄方拒絕真誠談判，「將會非常、非常糟糕」，「這就是總統明確指出的，並非改變立場，而是承認戰場現實」。

CNN進一步指出，多位歐洲官員認為，川普的發言與其說是展現團結，不如說更像是在與俄烏戰爭保持距離。許多人提醒，川普在真實社群發文中提及的俄羅斯經濟困境，其實早已存在數月。

此外，川普雖然公開轉變立場，卻未提出足以影響戰場局勢的具體措施，仍堅稱只有在歐洲國家切斷採購俄羅斯能源後，美方才會祭出新制裁。同時，他也未預告任何重大新軍援，反而推銷他所謂的新制度，即由北約國家購買美國裝備，再轉運給烏克蘭。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普聯合國演說批氣候變遷是騙局 加州州長紐森：那是什麼鬼？

槍手朝ICE開火 川普：極左民主黨妖魔化執法人員

川普政府挺米雷伊 擬供阿根廷6000億元貨幣互換額度

川普「髮夾彎」挺烏 實甩鍋盟友

相關新聞

演說遇上電扶梯、提詞機和音響都故障 川普：要求聯合國調查

美國總統川普日前於聯合國大會發表演說，卻碰上電扶梯、提詞機和音響都發生故障的問題，川普24日表示，這不是巧合，而是聯合國...

美聯邦政府恐關門 川普不願與民主黨領袖見面

針對民主黨國會領袖寫信給美國總統川普要求見面，川普24日做出回應，指他認為現在見面，不會有任何成效，唯有民主黨國會領袖以...

川普髮夾彎挺烏批俄「紙老虎」只是施壓 范斯：他的立場沒變

美國總統川普對俄羅斯態度23日突然出現轉變，表示俄烏戰爭讓俄羅斯看起來像「紙老虎」，還說烏克蘭有機會「贏回」所有領土。美...

槍手朝ICE開火 川普：極左民主黨妖魔化執法人員

美國再爆發槍擊事件，一名槍手在德州達拉斯向移民及海關執法局（ICE）的辦公處開火，導致1死2傷，美國總統川普24日表示，...

馬斯克白忙一場？政府效率部回聘數百員工

美國總統川普回鍋白宮後成立政府效率部（DOGE），並在特斯拉執行長馬斯克主導大砍聯邦政府規模，數百人遭解除職務。不過，美...

馬斯克父親 涉猥褻5名子女

紐約時報報導，世界首富馬斯克的父親厄羅爾被爆涉嫌猥褻五名親生及繼子女，馬斯克知情且曾對手足伸援。這段籠罩家族超過卅年的醜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。