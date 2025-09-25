澤倫斯基聯大演說 稱不制止俄軍恐致毀滅性軍備競賽

快訊

中央社／ 紐約聯合國總部24日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天在聯合國大會演說時，呼籲強國攜手制止俄羅斯對烏克蘭的戰爭，否則將面臨毀滅性軍備競賽。他並指控俄國圖謀讓戰火蔓延至烏克蘭以外地區。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄烏戰爭已助長史上最具毀滅性的軍備競賽，並稱烏克蘭準備對盟友開放武器出口。

他說：「事實很簡單，阻止這場戰爭…比日後建造地下幼兒園，或是為關鍵基礎設施打造巨型地堡要來得便宜。」

澤倫斯基以俄羅斯無人機和戰機被控侵犯北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭及愛沙尼亞的領空為例，稱俄國總統普丁（Vladimir Putin）正在試探烏克蘭戰場之外的新界限。

他說：「如今，俄羅斯無人機已飛到歐洲上空，俄國行動已擴展至多國。普丁想藉由擴大戰事延續這場戰爭，現在沒人能感到安全。」

澤倫斯基並表示，烏克蘭已決定開始向盟友輸出烏克蘭製造的武器。

他說：「你們不用從零開始這場（國防生產）競賽，我們已經準備好分享經過（戰場）驗證的東西。」

「我們準備好用我國的現代武器來實現你們現在的安全。我們決定開放武器出口，這些都是在所有國際機構失靈時，經過實戰考驗的強大系統。」

法新社報導，澤倫斯基今天另警告，歐洲不能在戰略位置重要的摩爾多瓦讓步，任由俄羅斯勢力滲透，讓摩爾多瓦步上白俄羅斯與喬治亞的後塵，淪為俄國的附庸。

他說：「俄羅斯正試圖對摩爾多瓦做當年伊朗對黎巴嫩做的事，但國際社會的反應依然不足。我們在歐洲已經失去喬治亞…而且多年來，白俄羅斯也不斷朝依賴俄羅斯的方向前進。歐洲承擔不起讓摩爾多瓦也失守。」

在今天的演說中，澤倫斯基還提到昨天與美國總統川普（Donald Trump）的會談。

澤倫斯基說：「我們和川普總統進行一次良好的會談，我也和其他多位重要領袖交流，我們攜手合作，便能帶來很大的改變。」

「我們當然正傾全力爭取歐洲真正提供協助，而且當然仰賴美國的支持。」

川普昨天稱，在歐洲聯盟（EU）與北約支援下，烏克蘭有能力贏回所有失土。川普幾個月來多次強調烏克蘭收復大片俄占領土的可能性不高，最新這番說法的立場明顯轉變。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

