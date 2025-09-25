「髮夾彎」挺烏 實甩鍋盟友

美國總統川普過去多次暗示烏克蘭東部領土已無法收回，如今卻突然表示，烏克蘭在「歐盟與北約」的支持下有能力收復原有領土。表面上，這似乎代表政策大轉向，支持烏克蘭勝利與邊界恢復，但實際上，川普並未承諾提供額外軍援或對俄羅斯施加新制裁，他僅表示會繼續出售武器給盟友。

川普形容俄羅斯是「紙老虎」，顯示對俄羅斯作戰能力不滿，但隨後又表明戰爭結果將交由歐洲與北約處理，等於卸下美國直接責任。

英國電訊報指出，川普看起來「髮夾彎」，實際上表態美國將置身事外，對澤倫斯基恐怕是一大噩耗。

整體而言，川普對結束俄烏戰爭顯示出疲態，而非投入更多美國資源。他表面上支持烏克蘭，實質上是一種政治姿態而非實質政策改變，也顯示他對美國直接介入的保留態度。

從長期參與俄烏和平談判到如今的公開演說，川普展現出對解決戰爭的現實認知。他偏好支持強者和贏家，而非投入美國資源去主導局勢。這種策略讓川普可表達支持烏克蘭的姿態，同時避免過度承擔風險與責任。

川普宣稱要對俄國課徵高關稅，前提是歐洲國家也要祭出相同制裁，但奉行自由貿易的歐盟早就表明不願動用關稅。美國近來不斷提出此事，明知歐盟不會同意，卻要求歐盟對中國、印度等購買俄油國家課徵高關稅，有外交官擔憂，這可能是川普拖延對俄羅斯採取強硬立場的手段。

總體而言，這次演說的核心訊息是表面支持烏克蘭收復領土，實質上並未改變美國行動策略。川普藉此強調美國仍是北約武器供應者，但戰爭的決策權與責任主要交由盟友承擔。他的發言既反映對俄羅斯的不滿，也透露出對美國直接介入戰爭的保留態度。