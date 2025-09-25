聽新聞
0:00 / 0:00

克宮：俄軍在烏克蘭全線推進

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
普亭開出的和平條件之一是，烏克蘭割讓整個頓巴斯地區。圖為2023年烏軍士兵在頓巴斯前線抵抗俄軍。(美聯社)
普亭開出的和平條件之一是，烏克蘭割讓整個頓巴斯地區。圖為2023年烏軍士兵在頓巴斯前線抵抗俄軍。(美聯社)

美國總統川普廿三日聲稱俄羅斯面臨巨大經濟問題，稱俄國是紙老虎，他相信烏克蘭能收復所有領土。克里姆林宮發言人佩斯科夫廿四日接受俄媒訪問說，俄國經濟在許多領域面臨緊張和問題，但總體經濟維持穩定，俄軍正在所有烏克蘭前線推進。他說，俄國是「真正的熊」，不是紙老虎。

佩斯科夫表示：「從我們角度來看，認為烏克蘭有能力收復失土這一點是錯誤的。」

佩斯科夫表示，俄國除了繼續二○二二年二月對烏發動的攻勢外，別無選擇，這是為了確保俄國利益並實現總統普丁設定的目標，「我們這麼做是為了國家的現在和未來，也是為了後代」。

對於川普稱俄國在俄烏戰爭的表現有如「紙老虎」，佩斯科夫回應，俄國「是真正的熊」不是老虎，「紙熊」並不存在。佩斯科夫並指，川普回任後推動的美俄關係和解，成果「幾乎是零」，兩國關係重置進程非常緩慢。

俄羅斯財政部廿四日表示，為因應對烏克蘭戰爭邁入第四年的軍費開支，明年起將增值稅稅率從百分之廿調升至百分之廿二。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

「俄國像紙老虎」川普稱烏能奪回領土 克宮怒了：是熊不是老虎

川普與魯拉「關鍵20秒擁抱」 專家分析背後角力：潛藏政治訊號

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

相關新聞

「髮夾彎」挺烏 實甩鍋盟友

美國總統川普過去多次暗示烏克蘭東部領土已無法收回，如今卻突然表示，烏克蘭在「歐盟與北約」的支持下有能力收復原有領土。表面...

克宮：俄軍在烏克蘭全線推進

美國總統川普廿三日聲稱俄羅斯面臨巨大經濟問題，稱俄國是紙老虎，他相信烏克蘭能收復所有領土。克里姆林宮發言人佩斯科夫廿四日...

川普態度大轉變 批俄軍紙老虎

美國總統川普對俄羅斯態度出現大轉變，他廿三日表示，美國已準備向俄國開徵高關稅來結束俄烏戰爭，並表示俄烏戰爭讓俄國看起來像...

「俄國像紙老虎」川普稱烏能奪回領土 克宮怒了：是熊不是老虎

美國總統川普23日聲稱俄羅斯面臨巨大經濟問題、相信烏克蘭能收復所有領土。克里姆林宮發言人佩斯科夫24日接受俄媒訪問對此說...

澤倫斯基稱中國可施壓俄 盼川普改變習近平立場

烏克蘭總統澤倫斯基今天在聯合國安理會上表示，中國可以施壓俄羅斯結束俄烏戰爭。他還說，相信美國總統川普有能力協助改變中國國...

川普立場大轉變！他現在認為：烏克蘭能贏回俄羅斯奪走的所有領土！

美國總統川普周二下午表示，他認為在歐盟的協助下，烏克蘭有可能從俄羅斯手中奪回領土，恢復到原始邊界。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。