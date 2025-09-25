克宮：俄軍在烏克蘭全線推進

美國總統川普廿三日聲稱俄羅斯面臨巨大經濟問題，稱俄國是紙老虎，他相信烏克蘭能收復所有領土。克里姆林宮發言人佩斯科夫廿四日接受俄媒訪問說，俄國經濟在許多領域面臨緊張和問題，但總體經濟維持穩定，俄軍正在所有烏克蘭前線推進。他說，俄國是「真正的熊」，不是紙老虎。

佩斯科夫表示：「從我們角度來看，認為烏克蘭有能力收復失土這一點是錯誤的。」

佩斯科夫表示，俄國除了繼續二○二二年二月對烏發動的攻勢外，別無選擇，這是為了確保俄國利益並實現總統普丁設定的目標，「我們這麼做是為了國家的現在和未來，也是為了後代」。

對於川普稱俄國在俄烏戰爭的表現有如「紙老虎」，佩斯科夫回應，俄國「是真正的熊」不是老虎，「紙熊」並不存在。佩斯科夫並指，川普回任後推動的美俄關係和解，成果「幾乎是零」，兩國關係重置進程非常緩慢。

俄羅斯財政部廿四日表示，為因應對烏克蘭戰爭邁入第四年的軍費開支，明年起將增值稅稅率從百分之廿調升至百分之廿二。