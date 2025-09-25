川普態度大轉變 批俄軍紙老虎

美國總統川普對俄羅斯態度出現大轉變，他廿三日表示，美國已準備向俄國開徵高關稅來結束俄烏戰爭，並表示俄烏戰爭讓俄國看起來像「紙老虎」，烏克蘭在歐盟支持下有機會收復失土。

川普上任以來始終對俄國抱持較為友善態度，多次將俄烏戰爭未能結束歸咎於烏克蘭不願退讓；川普八月與俄國總統普丁在美國阿拉斯加見面，為俄烏領袖會面鋪路，但並未取得進展。

川普廿三日於聯合國大會發表演說表示，大家都以為這場戰爭會在三天內結束，結果卻持續這麼久，讓俄國很難看。川普批評中國、印度和歐洲國家購買俄國原油、天然氣，是資助戰爭，還說假如俄國無意結束戰爭，美國準備開徵非常高的關稅來停止殺戮；若想要這些關稅對俄國造成衝擊，歐洲國家也必須祭出相同制裁。

廿三日在聯大場邊會晤烏克蘭總統澤倫斯基後，川普在社群平台發文表示，他完全了解俄烏的軍事和經濟狀況，看到俄國面臨的經濟困境後，他認為烏克蘭在歐盟支持之下，有機會「贏回」所有領土，「甚至可能不止如此」。

川普說，只要時間、耐性和歐洲金融支持，尤其是北約國家支持，烏克蘭恢復到戰前邊境是很有可能的。他表示，美國將繼續提供北約國家武器，由北約決定如何使用。

川普會晤澤倫斯基時回答記者提問說，如果俄國戰機闖入北約國家領空，他贊成北約將其擊落。至於有媒體詢問川普是否還信任普丁，川普表示，他一個月之後會告訴大家。

川普原本要求烏克蘭放棄土地，與俄羅斯達成和平協議，如今卻稱烏克蘭能夠收復失土，態度突然轉變令人費解。紐約時報報導，一些歐洲官員懷疑，川普試圖與俄烏戰爭劃清界限，逃避這場他曾承諾一上任就能解決的衝突。

和川普會面後，澤倫斯基說，現在川普的觀點與烏克蘭相近，他讚美川普「是個改變遊戲規則的人」。

澤倫斯基並在聯合國安理會表示，中國可施壓俄羅斯結束俄烏戰爭，相信川普有能力協助改變中國國家主席習近平對俄烏戰爭的立場。

澤倫斯基說：「沒有中國，普丁領導的俄羅斯什麼都不是。但中國往往保持沉默與冷漠，而不是積極促進和平。」

中國駐美大使館發言人否認北京涉入俄烏衝突，並表示中國並未「趁機圖利」。

在川普宣稱烏克蘭能打贏俄國的幾小時後，美國國務卿魯比歐卻說，俄烏戰爭「無法以軍事手段結束」，並預測這場戰爭「將在談判桌上結束」。