川普看俄烏戰爭態度大轉變 認為烏克蘭有機會收復失土

美國總統川普對俄烏戰爭的態度出現大轉變，他說烏克蘭在歐盟的支持下，有機會收復失土，甚至取得更多領土。川普還說，美國已準備好向俄國開徵高關稅來結束戰爭，也說俄烏戰爭開打至今，讓俄國看起來像「紙老虎」。

川普上任以來，始終對俄國抱持較友善的態度，甚至多次將俄烏戰爭未能結束歸咎於烏克蘭不願做出退讓，暗示割讓部分領土會是解決俄烏戰爭的關鍵要素之一。川普並於8月與俄國總統普丁在阿拉斯加見面，為俄烏領袖會面鋪路。

川普23日在聯合國大會發表演說，態度出現大幅轉變。川普說，大家都以為這場戰爭會在三天內結束，結果卻不是。川普表示，戰爭持續了這麼久，不管接下來發生什麼事情，都會讓俄國很難看。

川普後在Truth Social上發表長文說：「在深入了解並充分掌握烏克蘭／俄羅斯的軍事與經濟情勢，並且看到這場戰爭對俄羅斯造成的經濟困境後，我認為烏克蘭在歐盟支持下，有能力奮戰並贏回整個烏克蘭，恢復其原有面貌。」

他還說，俄羅斯已經「漫無目標打了三年半的仗，而這場戰爭如果是由真正的軍事強權來打，本應不到一周就能取勝。這並不能為俄羅斯增光。」

川普並補充，美國將繼續向北約供應武器，「讓北約隨意使用」。

被問及川普的發文時，烏克蘭總統澤倫斯基告訴記者：「這是個重大轉變。川普這篇貼文是一個重大轉變，非常正面。」

川普發表貼文發表前，當天稍早才在紐約聯合國大會期間，與澤倫斯基進行面對面會晤，這是他第二任期內與澤倫斯基的第五次會面。在閉門談話前，川普告訴記者，他支持北約國家（NATO）擊落任何侵犯其領空的俄機。

但英國電訊報駐美特派員克里里（Rob Crilly）以「川普準備退出烏克蘭戰爭」（Trump is washing his hands of the Ukraine war）為標題評論道，川普看起來「髮夾彎」，實際上是在表態美國將置身事外，對澤倫斯基恐怕是一大噩耗。

整體而言，川普對結束戰爭已顯示出疲態，偏好支持強者與贏家的傾向，而非投入更多美國資源。表面上的支持烏克蘭，實質上是一種訊息管理策略，凸顯演說更多是政治姿態而非實質政策改變，也顯示他對美國直接介入的保留態度。