川普挺烏克蘭不讓領土 德外長籲歐洲加緊支援基輔

中央社／ 柏林24日綜合外電報導

德國外交部長瓦德福今天表示，鑒於美國總統川普已發言支持烏克蘭收復所有被俄羅斯占領的國土，歐洲現在必須「成熟起來」並加強對基輔的支援。

路透社報導，瓦德福（Johann Wadephul）接受德國廣播電台（Deutschlandfunk）訪問時說，川普（Donald Trump）已經意識到，他所做的種種努力，都未能說服俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）終止在烏克蘭的戰爭。

川普在其社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發表的最新言論，顯見其說法已突然出現重大轉折。他原本希望勸烏克蘭放棄部分領土來讓戰爭結束，他也於8月在美國阿拉斯加州盛大迎接普丁前來會談。

然而，目前仍不清楚川普是否會說到做到，讓美國的政策方向改弦易轍。而這樣的模糊態度，可能讓歐洲鑒於華府角色逐漸淡出，而持續承擔滿足烏克蘭更多需求的責任，包括提供武器和資金。

瓦德福表示，川普最新說法對烏克蘭和歐洲都是好事，因為川普「必須確實承認，他對普丁所做的大量努力至今都未能取得成功」。

瓦德福進一步指出，歐洲人常說「我們真的必須成熟起來，...我們必須掌握更大主權」，「這也是為何我們（現在）必須檢視自己能做到哪些事」。

他認為歐洲「還能達成遠遠更多的事。並非所有歐洲國家都已兌現他們對烏克蘭的承諾，我們必須看看手中還有哪些財務和軍事選項」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 歐盟 美國 川普

相關新聞

「俄國像紙老虎」川普稱烏能奪回領土 克宮怒了：是熊不是老虎

美國總統川普23日聲稱俄羅斯面臨巨大經濟問題、相信烏克蘭能收復所有領土。克里姆林宮發言人佩斯科夫24日接受俄媒訪問對此說...

澤倫斯基稱中國可施壓俄 盼川普改變習近平立場

烏克蘭總統澤倫斯基今天在聯合國安理會上表示，中國可以施壓俄羅斯結束俄烏戰爭。他還說，相信美國總統川普有能力協助改變中國國...

川普立場大轉變！他現在認為：烏克蘭能贏回俄羅斯奪走的所有領土！

美國總統川普周二下午表示，他認為在歐盟的協助下，烏克蘭有可能從俄羅斯手中奪回領土，恢復到原始邊界。

對俄國說重話 川普：美國準備好祭高關稅停止俄烏戰爭

俄烏戰爭已進入第4年，美國總統川普23日表示，戰爭打這麼久，不管接下來發生什麼事情，都讓俄羅斯很難看；川普說，如果俄國沒...

大轉變 川普批俄像紙老虎：烏軍有機會奪回失土

美國總統川普23日表示，在了解到俄烏戰爭對俄羅斯造成的經濟負擔之後，川普相信烏克蘭在歐盟的支持之下，有機會贏回所有被占領...

俄烏持續相互襲擊 澤倫斯基赴紐約爭取國際援助

俄羅斯指出，擊落36架飛向莫斯科的烏克蘭無人機。烏克蘭則表示，俄軍動用飛彈、無人機和炸彈，造成至少兩位平民喪生。烏克蘭總...

