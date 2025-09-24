川普挺烏克蘭不讓領土 德外長籲歐洲加緊支援基輔

德國外交部長瓦德福今天表示，鑒於美國總統川普已發言支持烏克蘭收復所有被俄羅斯占領的國土，歐洲現在必須「成熟起來」並加強對基輔的支援。

路透社報導，瓦德福（Johann Wadephul）接受德國廣播電台（Deutschlandfunk）訪問時說，川普（Donald Trump）已經意識到，他所做的種種努力，都未能說服俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）終止在烏克蘭的戰爭。

川普在其社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發表的最新言論，顯見其說法已突然出現重大轉折。他原本希望勸烏克蘭放棄部分領土來讓戰爭結束，他也於8月在美國阿拉斯加州盛大迎接普丁前來會談。

然而，目前仍不清楚川普是否會說到做到，讓美國的政策方向改弦易轍。而這樣的模糊態度，可能讓歐洲鑒於華府角色逐漸淡出，而持續承擔滿足烏克蘭更多需求的責任，包括提供武器和資金。

瓦德福表示，川普最新說法對烏克蘭和歐洲都是好事，因為川普「必須確實承認，他對普丁所做的大量努力至今都未能取得成功」。

瓦德福進一步指出，歐洲人常說「我們真的必須成熟起來，...我們必須掌握更大主權」，「這也是為何我們（現在）必須檢視自己能做到哪些事」。

他認為歐洲「還能達成遠遠更多的事。並非所有歐洲國家都已兌現他們對烏克蘭的承諾，我們必須看看手中還有哪些財務和軍事選項」。