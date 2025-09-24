「俄國像紙老虎」川普稱烏能奪回領土 克宮怒了：是熊不是老虎

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普23日聲稱俄羅斯面臨巨大經濟問題、相信烏克蘭能收復所有領土。 路透社
美國總統川普23日聲稱俄羅斯面臨巨大經濟問題、相信烏克蘭能收復所有領土。克里姆林宮發言人佩斯科夫24日接受俄媒訪問對此說，俄國經濟在許多領域面臨緊張和問題，但總體經濟維持穩定，俄軍正在所有烏克蘭前線推進，戰局動態很清楚。

路透和法新社24日報導，佩斯科夫表示，俄國除了繼續2022年2月對烏發動的攻勢外別無選擇，這是為了確保俄國利益並實現總統普亭設定的目標，「我們這麼做是為了國家的現在和未來，也是為了後代」。

川普23日在紐約聯合國大會場邊會晤烏克蘭總統澤倫斯基後，在自家社群媒體真實社群發文說，在充分了解俄烏軍事及經濟情況並見到俄國面臨的經濟困境後，認為烏克蘭能在歐盟支持下奪回領土。川普說，對真正的軍事強國，本應不到一周戰勝，目前情況讓俄國像「紙老虎」。

路透指出，川普此話顯示他的對烏立場突然顯著轉變，明顯轉向有利烏克蘭。川普另在23日聯大演說指稱，中國大陸和印度透過購買俄國石油資助俄烏戰爭，但幾個北約國家尚未停買俄國能源，應立即停止。

佩斯科夫回應，俄國是熊不是老虎，「紙熊」並不存在。他說，普亭重視川普為解決烏克蘭衝突的作為；川普是商人，正試圖迫使各國以更高價格購買美國石油和天然氣。

佩斯科夫並指，川普1月回任後推動的美俄關係和解，成果「幾乎是零」，兩國關係重置的進程非常緩慢。

