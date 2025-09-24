澤倫斯基稱中國可施壓俄 盼川普改變習近平立場

烏克蘭總統澤倫斯基今天在聯合國安理會上表示，中國可以施壓俄羅斯結束俄烏戰爭。他還說，相信美國總統川普有能力協助改變中國國家主席習近平對俄烏戰爭的立場。

法新社報導，中國不是俄烏衝突的一方，但基輔長期以來抱怨北京向莫斯科供應可用於俄烏戰爭的物資，並持續購買俄羅斯能源。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聯合國安全理事會上表示：「中國也在這裡出席，中國是一個強大的國家，而俄羅斯如今完全依賴它。」

他說：「如果中國真的希望這場戰爭結束，可以迫使莫斯科停止入侵。沒有中國，普丁（VladimirPutin）領導的俄羅斯什麼都不是。」

「但中國往往保持沉默與冷漠，而不是積極促進和平。」

澤倫斯基在紐約聯合國大會場邊與美國總統川普（Donald Trump）會面後，在接受福斯新聞（FoxNews）「特別報導」（Special Report）專訪時還表示：「我認為川普總統可以改變習近平對這場戰爭的態度，因為中國，我們不覺得中國想要結束這場戰爭。」

美國強調中國與印度持續向莫斯科採購石油，是助長俄烏戰爭的因素。消息人士上週告訴路透社，川普敦促歐洲聯盟（EU）官員對中國加徵100%的關稅，以阻撓中國購買俄羅斯石油。川普也呼籲對印度實施類似的高額關稅。

如果遵照美國的要求，將代表歐盟的策略出現變化，因為歐盟傾向透過制裁來孤立俄羅斯，而非透過實施關稅。

儘管美國對新德里和北京透過採購能源助長俄烏衝突感到不滿，但澤倫斯基今天表示，他相信印度「大致上」站在烏克蘭這一邊。

澤倫斯基表示，雖然外界對俄羅斯能源供應有所疑慮，但他相信川普與歐洲盟友將攜手努力，確保與印度建立更緊密、更牢固的關係。

澤倫斯基說：「我想我們必須竭盡所能，不讓印度人退出，這樣他們才會改變對俄羅斯能源業的態度。至於中國，這就比較困難了，因為…到目前為止，不支持俄羅斯並不符合他們的利益。」

中國駐美大使館發言人今天否認北京涉入當前衝突，並表示中國並未「趁機圖利」。

發言人劉鵬宇在聲明中表示：「從烏克蘭危機爆發第一天起，中方就秉持客觀公正立場，堅持勸和促談。」

他說：「我們呼籲有關各方遵守戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火三原則，推動局勢降溫，為政治解決積累條件。」

印度駐華盛頓大使館未立即回應置評要求。