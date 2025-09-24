川普立場大轉變！他現在認為：烏克蘭能贏回俄羅斯奪走的所有領土！

美國總統川普周二下午表示，他認為在歐盟的協助下，烏克蘭有可能從俄羅斯手中奪回領土，恢復到原始邊界。

川普過去多次暗示，割讓部分領土會是解決俄烏戰爭的關鍵要素之一。

川普在Truth Social上發表長文說：「在深入了解並充分掌握烏克蘭／俄羅斯的軍事與經濟情勢，並且看到這場戰爭對俄羅斯造成的經濟困境後，我認為烏克蘭在歐盟支持下，有能力奮戰並贏回整個烏克蘭，恢復其原有面貌。」

他還說，在北約的財政支援下，讓烏克蘭恢復原有邊界「是非常可行的選項」。他補充說，俄羅斯已經「漫無目標打了三年半的仗，而這場戰爭如果是由真正的軍事強權來打，本應不到一周就能取勝。這並不能為俄羅斯增光。」

川普暗示，一旦俄羅斯人民意識到對烏克蘭作戰花了多少錢，而烏克蘭仍「有強大鬥志，並且愈來愈強」，那麼烏克蘭就能奪回他們的國家，恢復其原有面貌，並且「誰知道呢，也許甚至更進一步！」

川普指出，俄羅斯總統普丁與其國家正陷入「巨大的經濟困境，現在是烏克蘭採取行動的時機」。他說，美國將繼續向北約供應武器，「讓北約隨意使用」。

當被問及川普的發文時，烏克蘭總統澤倫斯基告訴記者：「這是個重大轉變。川普的這篇貼文是一個重大轉變，非常正面。」

目前仍不清楚川普所說的「恢復原始邊界」是否僅指回到2022年2月俄羅斯入侵之前的狀態，還是也包含俄羅斯2014年非法吞併的克里米亞。

白宮尚未立即回應置評請求。

這篇貼文標誌川普對這場戰爭的立場發生重大轉變。雖然他自上個月在阿拉斯加與普丁舉行雙邊會晤以來，對普丁的批評日益增加，但他先前在促成雙方談判時，多半保持較中立的態度。

川普周二的社群貼文發表前，當天稍早才在紐約聯合國大會期間，與澤倫斯基進行面對面會晤，這是他第二任期內與澤倫斯基的第五次會面。在閉門談話前，川普告訴記者，他支持北約國家擊落任何侵犯其領空的俄機。當被問到美國是否會支持北約盟國時，他回答「視情況而定」。

川普也向媒體傳達了這場衝突似禾看不到盡頭的看法：「看起來不會很快結束。」

在周二上午於聯合國大會的演說中，川普批評部分歐洲國家一邊想加大對普丁的壓力迫使其結束戰爭，一邊卻仍在購買俄羅斯石油。

川普曾多次表示，俄烏之間交換部分領土將是結束戰爭的關鍵元素。上月在白宮，川普暗示已有關於俄烏可能作為停火協議一部分的「交換」領土的談判。

川普8月8日在與亞塞拜然、亞美尼亞領袖的活動中說：「我們其實希望能拿回一些，會做一些交換。這很複雜，真的一點都不簡單，非常複雜。」

「但我們會拿回一些，也會進行交換。會有對雙方都更有利的領土交換……我們將在稍後或明天，或其他時間討論這個問題。」

本周在紐約召開年度聯合國大會前，澤倫斯基呼籲歐洲國家與美國透過二級制裁加大對俄羅斯的壓力。他提到俄羅斯對烏克蘭持續發動攻擊，包括上周末一次大規模飛彈與無人機襲擊，造成至少三人死亡、數十人受傷。