聯大場邊會澤倫斯基 川普：烏克蘭有能力奪回領土

中央社／ 華盛頓23日專電

美國總統川普對俄烏戰爭的立場出現轉變，他今天在聯合國大會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會後表示，他認為烏克蘭在歐盟支持下，有能力奪回原有領土；俄羅斯正面臨巨大經濟困境，「這正是烏克蘭行動的時機」。

俄烏戰爭已持續超過3年半，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。美國國家廣播公司新聞網（NBC）報導，川普先前多次表示，俄烏雙方交換領土將是終結俄烏戰爭的一大關鍵。

不過，川普今天和澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在紐約聯合國大會場邊舉行約一小時的雙邊會後，在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，在充分了解烏克蘭、俄羅斯的軍事及經濟情況，並看到俄羅斯目前面臨的經濟困境後，他認為烏克蘭在歐盟支持下，有能力奪回原本屬於自己的領土。

他說：「只要有時間、耐心，以及來自歐洲，特別是北約的財政支持，恢復戰爭開始時的原有邊界是很有可能的。」

川普指出，俄羅斯漫無目的打了3年半的戰爭，「對一個真正的軍事強權國家來說，這場戰爭應該不到一週就能拿下勝利」。但目前情況並未顯示俄羅斯的強大，反而讓他們看起來像「紙老虎」。

他還說，當俄羅斯民眾真正了解俄烏戰爭實況，以及在戰爭經濟中，大部分資金都被用於對付烏克蘭，而烏克蘭人民士氣高昂，且只會越來越強時，「烏克蘭將有能力奪回原本的領土… 甚至可能不止如此！」

川普表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和俄羅斯正面臨巨大經濟困境，「這正是烏克蘭行動的時機」。

他指出，美國將持續向北大西洋公約組織（NATO）提供武器，由北約自行決定如何使用。

川普稍早和澤倫斯基舉行閉門會談前接受媒體提問表示，他認為，若俄羅斯軍機進入北約國家空域，北約國家應予以擊落。但對於美國是否支持北約盟友，他則說，「視情況而定」。

他還表示，看起來這場戰爭還會持續很長一段時間。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

