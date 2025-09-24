川普會澤倫斯基：若俄機進入北約國家空域應予擊落

中央社／ 華盛頓23日專電

美國總統川普今天在聯合國大會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會，商討俄烏戰爭等議題。川普在會前回應媒體表示，他認為若俄羅斯飛機進入北約國家空域，應該將其擊落，但對於是否支持北約盟友，他則說「視情況而定」。

聯合國大會（UN General Assembly）總辯論今天登場，川普（Donald Trump）等多國領袖接連發言。川普演講結束後，在場邊舉行多場雙邊會，包括與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等人會面。

川普和澤倫斯基在會前向媒體發表簡短談話並接受提問。白宮表示，兩人會談進行約一小時。

川普表示，他今天預計將進行多場會談，和烏克蘭這場很重要。澤倫斯基則說，感謝川普致力推動終結俄烏戰爭，他將向川普簡報烏軍在戰場上的情況，也會討論如何結束戰爭及對烏克蘭的安全保障。

澤倫斯基表示，烏軍近期傳出好消息，希望在川普協助下，能結束這場戰爭。他也說，需要加大對俄羅斯施壓及擴大制裁，他支持川普呼籲歐洲國家停止向俄羅斯購買能源的想法。

澤倫斯基指出，他和斯洛伐克領導人談過並認為，斯洛伐克需要有替代方案，就會支持停止向俄羅斯採購能源。

外電先前報導，自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，由27國組成的歐盟已禁止大部分俄國石油進口，目前僅匈牙利及斯洛伐克仍在購買俄油。

此外，日前多架俄羅斯無人機侵入波蘭領空後，俄羅斯戰鬥噴射機19日也被發現闖入愛沙尼亞領空。

對於媒體問及是否認為若俄羅斯軍機進入北約國家空域，北約國家應予以擊落，川普回應表示，「是的」。但被問及美國是否會在此事上面支持或協助北約盟友，他則說，「視情況而定」。

至於和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話的進展及是否還信任他，川普表示，「我大約一個月後會告訴你」。

被問及他上次與澤倫斯基會面以來，俄烏戰爭已取得哪些進展？川普回應說，最大的進展是俄羅斯現在經濟情況非常糟糕，「它正在崩潰」，烏克蘭在阻止俄羅斯這支龐大軍隊方面表現非常出色。

他說，看起來這場戰爭還會持續很長一段時間。

