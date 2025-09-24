大轉變 川普批俄像紙老虎：烏軍有機會奪回失土

美國總統川普23日表示，在了解到俄烏戰爭對俄羅斯造成的經濟負擔之後，川普相信烏克蘭在歐盟的支持之下，有機會贏回所有被占領的領土，甚至更多；川普也說，俄烏戰爭打了這麼久，讓俄國看起來像「紙老虎」。

川普23日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，在完全了解到烏克蘭和俄國的軍事和經濟狀況，並看到俄國所面臨的經濟困境之後，他認為烏克蘭在歐盟的支持之下，有機會與俄國交戰，並贏回所有領土。

川普說，只要時間、耐性和歐洲的金融支持，尤其是北約國家的支持，烏克蘭奪回戰前的邊境是很有可能的選擇；川普說，俄國漫無目的地打了3年半的戰爭，一場真正的軍事力量可以在一周內就打贏的戰爭；川普表示，俄烏戰爭讓俄國看起來像「紙老虎」。

川普表示，當俄國國民發現戰爭的真實情況，發現俄國大部分的資金都投入到這場戰爭，烏克蘭有可能拿回他們原來的領土，甚至更多的領土；川普說，俄國總統普丁和俄國正陷入經濟困境之中，正是烏克蘭行動的時候。

川普說，他祝福俄國和烏克蘭，並表示，美國將繼續提供北約國家武器，北約可以隨意處置那些武器。