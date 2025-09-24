對俄國說重話 川普：美國準備好祭高關稅停止俄烏戰爭

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普23日在聯合國大會發表演說。路透
美國總統川普23日在聯合國大會發表演說。路透

俄烏戰爭已進入第4年，美國總統川普23日表示，戰爭打這麼久，不管接下來發生什麼事情，都讓俄羅斯很難看；川普說，如果俄國沒有準備好達成協議來結束戰爭，美國已經準備好開徵非常高的關稅來停止殺戮。

不過，川普也說，若想要這些關稅對俄國造成衝擊，歐洲國家也必須祭出相同的制裁。

川普23日於聯合國大會發表談話，川普說，他致力於停止在烏克蘭的殺戮，並表示，他原本認為，因為他與俄國總統普丁有良好的關係，俄烏戰爭會是最容易結束的戰爭，「但在戰爭中，你永遠不知道會發生什麼事情」。

川普說，大家都以為這場戰爭會在3天內結束，結果卻不是這過樣子，「這應該只是一場快速的小衝突」。川普表示，戰爭持續這麼久，不管接下來發生什麼事情，都讓俄國很難看。

川普指出，中國和印度購買俄國的原油，是戰爭的主要贊助者，不過川普也對北約國家表達不滿，指他們還沒有停止向俄國購買能源產品，等於是贊助一場危及他們自己的戰爭。

川普說，假如俄國沒有準備好達成協議來結束戰爭，美國已經準備好開徵非常高的關稅來停止殺戮；川普也說，若想要這些關稅對俄國造成衝擊，歐洲國家也必須祭出相同的制裁。

川普表示，美國是一海相隔，歐洲國家距離這些城市更近，歐洲必須站出來，不能再原地踏步；川普說，歐洲國家一邊與俄國戰鬥，一邊還向俄國購買原油和天然氣，這對歐洲來說非常難堪。

川普說，歐洲必須立即停止向俄國購買能源，否則大家只是在浪費時間。

