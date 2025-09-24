俄稱在哈爾科夫州傳捷報 奪下庫皮揚斯克一大部分
俄羅斯今天宣布在烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）城市庫皮揚斯克（Kupiansk）奪下一大塊區域，並尋求在該州擴大推進至遠更深入地區。
法新社報導，俄羅斯軍方透過聲明表示：「控制庫皮揚斯克將使我們能夠更深入前進哈爾科夫州，包括朝伊久姆（Izium）和楚固耶夫（Chuguiv）方向挺進。」
哈爾科夫州不包括在莫斯科宣稱已併吞的烏克蘭5個州內。早在2022年經過烏軍成功反攻後，俄軍已大多被逐出當地。俄方最新說法顯然展現其未放棄奪取這個州的野心。
俄軍今天宣稱，庫皮揚斯克有超過65%的建物已在其控制之下。法新社無法予以證實。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週已對媒體記者透露，烏軍目前為了保住庫皮揚斯克的控制權仍在奮戰，當地「正在進行激烈戰鬥，有相應部隊部署」。
庫皮揚斯克是重要的交通樞紐。俄羅斯表示，拿下這座城市將有助其在隔鄰的頓內茨克州（Donetsk）挺進。
