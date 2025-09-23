俄烏持續相互襲擊 澤倫斯基赴紐約爭取國際援助

俄羅斯指出，擊落36架飛向莫斯科的烏克蘭無人機。烏克蘭則表示，俄軍動用飛彈、無人機和炸彈，造成至少兩位平民喪生。烏克蘭總統澤倫斯基則在美國紐約積極爭取國際支持。

美聯社報導，烏軍已經與規模更龐大的侵略部隊鏖戰逾3年，在前線承受著巨大壓力。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週將在紐約聯合國大會場邊與各國領袖展開多場會談。

美國總統川普1月重返白宮後的和平努力似乎陷入停滯。他上個月與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在阿拉斯加州舉行高峰會，隨後又與澤倫斯基和多位歐洲領袖在白宮會面，但戰事未見緩和。

澤倫斯基表示，昨天深夜在紐約與川普特使凱洛格（Keith Kellogg）會面。他在加密通訊軟體Telegram上指出，雙方討論無人機生產合作和烏克蘭採購美製武器等事宜。

即使以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）在加薩的戰爭成為聯合國關注焦點，歐洲領袖仍對澤倫斯基投入外交努力予以力挺。有些歐洲國家對俄方持續挑釁感到憂慮，擔心戰火恐擴及烏克蘭以外地區。

應愛沙尼亞要求，北大西洋公約組織（NATO）成員國今天將舉行正式磋商。愛沙尼亞指稱上週有3架俄羅斯戰鬥噴射機擅闖領空。

與此同時，自2022年2月24日俄烏戰爭爆發以來，戰火持續造成烏克蘭平民重大傷亡。

聯合國人權事務高級專員公署（Office of the UNHigh Commissioner for Human Rights）本月稍早表示，俄方升高長程飛彈和無人機攻擊，今年前8個月烏克蘭平民傷亡數比去年同期增加40%。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）今天發布另一份報告指出，俄羅斯在占領區拘留的數以千計平民處境十分嚴峻，「俄羅斯當局在占領區針對烏克蘭平民大規模、系統性實施包括性暴力在內的酷刑和虐待。」