金融時報：大陸貨輪停靠俄占克里米亞 企圖遮掩行跡仍敗露

英國「金融時報」報導，一艘中國貨輪近日數次停靠俄羅斯占領的克里米亞塞凡堡港，開主要外國商船造訪遭俄羅斯奪取的烏克蘭港口先例。

「金融時報」（Financial Times）報導，自從2014年俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）以來，國際船舶在西方制裁下禁止進出塞凡堡港（Sevastopol）。基輔盟友一直致力阻止莫斯科利用占領區，同時避免第三方將相關地區視為俄羅斯領土。

儘管中國未對俄羅斯採行西方的制裁措施，但其商船過去一直避開由俄方掌控的港口。

據烏克蘭官員表示，由廣西長海船務有限公司擁有和營運、懸掛巴拿馬旗的恒洋9號（Heng Yang 9）被發現過去數月至少3度停靠克里米亞。金融時報運用光學衛星影像、雷達影像、詢答機數據和傳統照片進行獨立查證，確認其中最近一次是在今年9月。

根據國際海事組織（International MaritimeOrganization）登錄資料顯示，這家公司擁有兩艘貨櫃輪、兩艘散裝船。該公司沒有回應置評請求。

俄方4月在克里米亞開通一條新鐵路，船長約140公尺的恒洋9號在那之後數度停靠塞凡堡港。莫斯科當時表示，該鐵路使貨櫃得以從俄羅斯本土運上船舶。俄羅斯當局8月還宣布，被占領的別爾江斯克（Berdyansk）和馬立波（Mariupol）兩座烏克蘭港口對外國船舶開放。

烏克蘭官員認為，俄羅斯利用這條鐵路將遭占重工業和農業重鎮頓內茨克州（Donetsk）和赫松州（Kherson）的貨物運往所控制的港口進行出口。

根據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室，恒洋9號今夏至少兩度造訪塞凡堡港。澤倫斯基辦公室告訴金融時報，這艘船6月19日至22日首次停靠該港。烏方官員表示，該船8月15日也曾申請進港，裝載101個貨櫃。

先前訪塞凡堡港後，這艘貨輪轉往土耳其港口，接著前往埃及亞力山卓港（Alexandria）。

烏克蘭總統制裁政策專員伏拉蘇克（VladyslavVlasiuk）指出：「烏克蘭明確表示，這類行徑令人無法接受，期盼所有國際夥伴和企業嚴格避免與被占領地區有任何往來。」他表示，烏克蘭駐北京大使館已就恒洋9號6月進港一事向中國外交部官員提出關切。

他表示，中國外交部回應，建議中國公民和企業避免與烏克蘭被占領土往來，北京並向基輔保證會審慎處理每起個案，視情況採取適當措施。

中國外交部沒有立即回應置評請求。

報導指出，9月14日在塞凡堡的空拍照顯示，有一艘船外觀與3天後通過土耳其伊斯坦堡時拍到的恒洋9號一致。空拍照片中貨櫃的排列也與該船通過博斯普魯斯海峽（Bosphorus）時的狀態完全相符。

根據航行紀錄，恒洋9號9月航行黑海兩週期間疑似偽造軌跡，運用詢答機回報錯誤位置，掩飾實際動向。9月6日的衛星影像曾在黑海東岸的俄羅斯諾沃羅西斯克港（Novorossiysk）發現該船。從其詢答機回報訊息來看，該船之後理當前往俄羅斯與克里米亞之間克赤海峽（Kerch Strait）的卡夫卡茲港（Kavkaz）。

然而，歐洲太空總署（European Space Agency）的哨兵一號（Sentinel-1）衛星於9月9日拍攝到的卡夫卡茲港雷達影像，只比該船自報位置的時間晚10分鐘，卻未發現通報地點有任何船舶靠泊。

另外，全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd'sList）資訊服務分析結果不僅證實烏方有關恒洋9號造訪克里米亞的說法，同時明確指出該船進行那些航行時曾偽造航行軌跡。

還有克里米亞當地的倡議人士上傳照片指出，該船曾以白布遮蓋船尾的船名，以粗糙手法企圖避免形跡敗露。