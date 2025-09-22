俄戰機被控侵犯北約東翼 波蘭揚言擊落具威脅飛行物

俄羅斯戰機最近被控侵犯北約東翼國家愛沙尼亞的領空，北約成員國大使明天將就此事召開會議。波蘭總理圖斯克今天表示，該國將毫不猶豫擊落侵犯其領空並構成威脅的飛行物。

北大西洋公約組織（NATO）成員國愛沙尼亞近日指控，3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）侵犯該國空域，已援引北大西洋公約第4條，請求北約盟國進行集體磋商。

不到兩週前，北約成員國波蘭也指控俄羅斯無人機入侵該國領空，同樣援引北大西洋公約第4條，要求展開緊急磋商。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天在記者會指出，波蘭將毫不猶豫擊落侵犯其領空並構成威脅的飛行物，但對於不太明確的情況，將採取更為謹慎的態度。

俄羅斯今天否認該國戰機侵犯北約領空，並警告做出相關指控的國家可能會「加劇緊張局勢」。