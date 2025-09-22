俄羅斯烏克蘭戰事未停歇 互控暗夜空襲釀死傷

俄羅斯克里姆林宮扶植的克里米亞首長阿克瑟諾夫今天指控烏克蘭發動致命無人機攻擊，造成3死16傷；同日烏克蘭也說，俄軍對烏克蘭東南部發動空襲，造成3死2傷。

法新社報導，阿克瑟諾夫（Sergey Aksyonov）表示，烏軍鎖定攻擊克里米亞半島（Crimea）的度假小鎮佛羅斯（Foros），導致1間療養院及1棟學校建築物受損。

阿克瑟諾夫在通訊應用程式（App）Telegram上指出：「根據更新後的資料，無人機襲擊造成3人死亡、16人受傷。」

他並指出，被擊落的無人機殘骸也在濱海城市雅爾達（Yalta）附近引發火災。

俄羅斯國防部以「恐怖攻擊」來稱呼這次空襲。

烏克蘭方面則指出，俄軍連夜空襲南部札波羅熱市（Zaporizhzhia），造成3人死亡、2人受傷，其中1人傷勢嚴重。

根據札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）的說法，俄軍朝這座城市投擲「至少5枚」炸彈。

俄羅斯2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島，並要求烏克蘭及西方國家承認當地屬於俄國領土。2022年2月，俄軍全面入侵烏克蘭，戰事至今仍持續。