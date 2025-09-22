川普：俄若持續挑釁 美將協防波蘭和波羅的海國家

美國總統川普今天表示，如果俄羅斯在一連串侵犯北約成員國領空的行動後還加劇挑釁，美國將協助保衛波蘭及波羅的海國家。

歐洲新聞台（Euronews）報導，川普赴亞利桑那州參加保守派政壇網紅柯克（Charlie Kirk）追悼會前受訪時，被問到如果俄羅斯持續升級行動，美國是否會出手協防與俄羅斯接壤的北大西洋公約組織（NATO）盟國，他回答：「是的，我會。」

川普也透露，他已聽取近期俄機侵犯愛沙尼亞領空一事，還說「我們不喜歡這種狀況」。

立陶宛、愛沙尼亞和捷克等多個國家已敦促北約對俄羅斯的挑釁行為採取更強硬的回應，包括擊落侵犯邊界的俄羅斯戰機。

此前，3架俄羅斯米格-31戰鬥機（Mig-31）在愛沙尼亞領空逗留12分鐘，愛沙尼亞稱這是嚴重挑釁，將援引北約第4條款（NATO Article 4），請求盟國展開集體協商並召開聯合國安理會緊急會議。本月稍早則有19架無人機侵犯波蘭領空，促使華沙採取行動。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）說：「波蘭和愛沙尼亞最近的遭遇，以及持續了4年的烏克蘭戰爭，都與我們息息相關。如果我們不團結一致，這遲早也會發生在我們身上。」

立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）也在社群平台X發文，建議擊落俄羅斯無人機。

薩卡利埃內寫道：「3架俄羅斯戰機飛向（愛沙尼亞首都）塔林（Tallinn），再次證明『東翼哨兵行動』（Eastern Sentry）早該展開。北約東北邊界屢遭侵犯試探。我們必須展現決心。土耳其早在10年前就已樹立榜樣，值得借鏡。」

波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）今天也呼籲北約，對愛沙尼亞領空遭侵犯一事做出更緊急的回應。

他說：「北約應該對俄羅斯的挑釁做出非常堅定而明確的回應。」

愛沙尼亞外交部表示：「聯合國安理會將於9月22日召開緊急會議，以回應俄羅斯19日公然侵犯愛沙尼亞領空。」