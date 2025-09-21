快訊

美H-1B新規引恐慌！白宮澄清「這情況」免繳10萬 不影響現有簽證

先別買！MacBook Pro大升級傳2026登場 6大更新、還有觸控螢幕

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！ 「首波警戒範圍」出爐

聯合國專家報告：俄羅斯人權大幅惡化 醫療人員涉嫌施虐

中央社／ 日內瓦20日綜合外電報導
圖為俄軍在烏克蘭一處未公開地點操作狙擊步槍開火。（美聯社）
圖為俄軍在烏克蘭一處未公開地點操作狙擊步槍開火。（美聯社）

聯合國專家的最新報告指出，自擴大在烏克蘭的戰爭以來，俄羅斯人權情況大幅惡化，報告並譴責俄國存在普遍性的酷刑行為，並有醫療專業人員參與其中。

法新社報導，聯合國俄羅斯人權狀況特別報告員卡札羅娃（Mariana Katzarova）在她最新報告中表示，莫斯科當局自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，便對批評人士發動系統性鎮壓。

她在報告總結中說，俄國「人權狀況持續惡化，達到劇烈下滑的地步」。這份報告已於上星期發布，並將於22日呈報聯合國人權委員會。

報告指出，過去3年半來，「俄羅斯有關當局加強運用刑事起訴、長期監禁、恐嚇、酷刑和不當對待方式來消除反戰的聲音」。

卡札羅娃2023年獲人權理事會任命，成為首位有聯合國支持的俄羅斯人權觀察專家。她警告，俄國官方論述將正當的人權訴求重新定調為「生存安全威脅」，並將相關人士貼上「全民公敵」標籤。

這位獨立專家並不代表聯合國發言，她說，俄國有關當局已「瓦解機構獨立性」，將司法、立法及執法體系全面置於政治權力的直接控制之下。

「這種系統性掌控，使公共機構轉變為鎮壓與戰爭的工具。」

報告特別譴責「俄羅斯執法人員、安全部隊、監獄機構及軍方持續全面性、系統性地發動酷刑和虐待」。

同時，報告強烈批評「醫療人員參與及縱容極端殘忍酷刑的明顯模式，尤其針對被拘押的烏克蘭人」。

卡札羅娃表示，根據經獨立證實的受害者證詞，若干情況下，醫療人員甚至會指導獄方人員「如何施加電擊以造成更大痛苦」。

她呼籲俄國「依法究辦所有參與、縱容，或未通報酷刑與虐待的醫護人員」。

在體認俄國展開起訴的可能性不高之下，卡札羅娃敦促其他國家依據所謂「普遍管轄權」（universaljurisdiction），「起訴涉嫌在俄國境內實施酷刑的人員」。

