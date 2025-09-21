俄戰機闖愛沙尼亞領空近12分鐘 北約戰機緊急起飛

愛沙尼亞指控其領空十九日上午遭三架俄羅斯米格–３１戰機未經許可飛入，停留近十二分鐘，總理麥克爾當天說將請求北約（ＮＡＴＯ）盟國集體協商。俄國國防部廿日否認。美國總統川普十九日說尚未收到相關匯報，但他不喜歡這類情事。

俄國軍機侵愛相當常見，但通常不像這次這麼久。北約東翼最近已屢次遭俄國無人機或軍機侵犯試探，波蘭、羅馬尼亞、立陶宛、拉脫維亞等國領空都曾遭闖入。

愛方稱這次事件發生在愛沙尼亞北方的瓦因德盧島附近、芬蘭灣上空。愛沙尼亞和義大利官員說，隸屬北約波羅的海國家防空支援任務的義大利Ｆ–３５戰機當時緊急升空，攔截並警告前述三機。愛軍說，該三機沒有飛行計畫，應答機關閉，侵犯其空域時未與該國航空交通管制進行雙向無線電通訊。

愛沙尼亞公共廣播公司報導，麥克爾說，事發時情況在掌控中，北約戰機迅速升空迫使俄機撤離，俄方此舉是想讓西方對烏克蘭的支持，轉移到對本土的防衛。

麥克爾也在社群媒體Ｘ說，該侵犯行為完全不可接受，該國政府決定援引北約盟約第四條。根據該條款，北約成員國認為其領土完整、政治獨立或安全受威脅時可要求緊急開會。這是北約一九四九年成立以來第九次，上次波蘭因俄國無人機九至十日入侵而援引。

愛沙尼亞外交部十九日也召見俄國駐愛臨時代辦並遞交抗議照會。俄國國防部則稱，其戰機是從俄國西北部經由波羅的海中立海域上空，飛往波蘭與立陶宛間的俄國飛地加里寧格勒，未侵犯愛方領空。

川普被問到是否視這次俄機入侵為對北約的威脅時，回答「我不喜歡這種事發生。可能是大麻煩。我會再讓你們知道」。路透廿日報導，川普政府的回應正受緊盯；華府對本月波蘭領空遭入侵的回應不多，也沒直接參與抵禦，引發幾個北約國家焦慮，質疑川普對俄攻擊時的防禦承諾。