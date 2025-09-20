快訊

英特爾「該下市了」！前董事提三大具體步驟 燒3兆元追趕台積電

桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

觀光勝地小琉球外海出現「巨大水龍捲」 民眾驚呼搶拍

烏克蘭發動無人機攻勢 俄羅斯西南部4人喪命

中央社／ 莫斯科20日綜合外電報導

俄羅斯烏克蘭已經持續3年多的戰爭未見停歇跡象，俄國西南部薩馬拉州（Samara）州長費多里謝夫今天表示，烏國無人機攻勢造成當地有4人死亡。

費多里謝夫（Vyacheslav Fedorishchev）在社群媒體發文，「我懷著沉痛的心情通報，昨夜敵方無人機襲擊導致4人喪生」，他還提到另有1人受傷。

法新社報導，這波無人機攻勢為烏克蘭對俄羅斯的最致命報復襲擊之一。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早說，俄羅斯於夜間發動大規模空襲，向烏國各地發射40枚飛彈並出動約580架無人機，造成至少3人殞命、數十人受傷。

另外，聯合國大會一般性辯論預計下週登場，澤倫斯基稍早也指出，他下週將與美國總統川普（DonaldTrump）在場邊會晤，屆時他們會討論對烏克蘭的安全保障和制裁俄羅斯等議題。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

控俄軍機侵犯領空 愛沙尼亞要求召開北約緊急會議

烏軍東部展開新一輪反攻 奪回7村並俘虜百名俄兵

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

澤倫斯基籲北約強硬回應無人機越界 防俄得寸進尺

相關新聞

澤倫斯基稱將會川普 聯大期間力促敲定安全保障

聯合國大會一般性辯論下週將登場。烏克蘭總統澤倫斯基指出，他下週將與美國總統川普場邊會晤。他並且希望從在紐約的會議中評估「...

俄羅斯夜襲烏克蘭…波蘭和盟國軍機緊急升空 烏全境空襲警報

北大西洋公約組織（NATO）會員國波蘭武裝部隊表示，在俄羅斯對靠近波蘭邊境的烏克蘭西部發動空襲後，波蘭和盟國軍機今天凌晨...

俄烏戰火未熄…歐盟擬加強制裁 將俄液化天然氣禁令提前1年生效

歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天在提出針對莫斯科的新一輪制裁方案時說，歐盟計畫將禁止俄...

俄軍不再強攻 襲擊烏克蘭補給路線 無人機打造殺戮區

天空新聞台報導，烏克蘭軍隊為守住關鍵後勤樞紐波克羅夫斯克，已持續進行逾一年的激烈戰鬥；俄軍多次試圖包圍當地守軍，但專家認...

川普速報／川普釋俄烏戰正面訊息 輝達50億入股英特爾

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •川普結束倫敦國是訪問，在最後記者會拋出「俄烏戰爭將有好消息」訊號，引發各界揣測。訪英期間，美國企業宣布對英國投資1500億英鎊（約2040億美元），替首相施凱爾的冒險邀請提供經濟背書，但也引發對AI自主性的憂慮。另一方面，輝達斥資50億美元入股英特爾4%，為其先進製程代工背書，並加劇對超微的競爭壓力。投資熱潮、外交試探與科技合作同步交織，成為全球焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。