澤倫斯基稱將會川普 聯大期間力促敲定安全保障

聯合國大會一般性辯論下週將登場。烏克蘭總統澤倫斯基指出，他下週將與美國總統川普場邊會晤。他並且希望從在紐約的會議中評估「夥伴的安全保障離我們所需的程度還有多遠」。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天公布的談話中指出，他將與「美國總統進行會議」，並說屆時將與川普討論對烏克蘭的安全保障和對俄羅斯制裁等議題。

美聯社報導，澤倫斯基表示，希望能在紐約的會議中敲定安全保障事宜。他還說，烏克蘭和美國的第一夫人很可能針對兒童在內人道主義為主的議題進行會談。

烏克蘭要求媒體將澤倫斯基昨天的上述談話保密到今天上午才發布。

澤倫斯基表示，烏克蘭及其合作夥伴已為長期安全保障奠定基礎，他希望下週能在紐約的會議中評估距離敲定相關承諾還有多遠。

他指出，若美國持續積極參與，歐洲各國已準備好推動相關安全保障的架構。他並表示，相關討論已在多個層級進行，包括在歐洲與美國的軍事領導層和作戰參謀之間。

澤倫斯基說：「我希望能親自獲得訊號，了解來自所有夥伴的安全保障距離我們所需的程度還有多遠…如果戰爭持續，和平沒有進展，我們期盼制裁措施能到位。」