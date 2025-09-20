俄羅斯夜襲烏克蘭…波蘭和盟國軍機緊急升空 烏全境空襲警報

北大西洋公約組織（NATO）會員國波蘭武裝部隊表示，在俄羅斯對靠近波蘭邊境的烏克蘭西部發動空襲後，波蘭和盟國軍機今天凌晨緊急升空，確保波蘭領空安全。

路透社報導，波蘭武裝部隊作戰司令部在社群平台X發文表示：「波蘭與盟國軍機正在我國領空執勤，而地面防空和雷達偵測系統已進入最高戒備狀態。」

格林威治標準時間0340（台灣時間上午11時40分），烏克蘭空軍警告俄羅斯飛彈和無人機攻擊威脅，烏克蘭幾乎全境都處於空襲警報範圍。

波蘭司令部表示，格林威治標準時間0500（台灣時間下午1時）過後不久，俄軍對烏克蘭空襲結束，波蘭和盟國空軍也結束這場行動，並說這是預防性舉措，目的是確保受威脅地區鄰近空域安全。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯昨夜對烏克蘭發動大規模無人機和飛彈攻擊，造成3人喪生，數十人受傷。

澤倫斯基在通訊平台Telegram發出聲明說，俄羅斯發射約580架無人機和40枚飛彈，鎖定烏克蘭各地基礎設施、民間生產企業及住宅區。