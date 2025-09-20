快訊

怒槌背板！不滿未受辯論邀請 卓伯源數度闖會場畫面曝光

墊片「消失」疑雲 興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向2公司

淡出演藝圈20年 53歲美魔女「東京擁3房」當包租婆…小鮮肉求加Line

俄羅斯夜襲烏克蘭…波蘭和盟國軍機緊急升空 烏全境空襲警報

中央社／ 華沙20日綜合外電報導
北大西洋公約組織（NATO）會員國波蘭武裝部隊表示，在俄羅斯對靠近波蘭邊境的烏克蘭西部發動空襲後，波蘭和盟國軍機今天凌晨緊急升空，確保波蘭領空安全。路透
北大西洋公約組織（NATO）會員國波蘭武裝部隊表示，在俄羅斯對靠近波蘭邊境的烏克蘭西部發動空襲後，波蘭和盟國軍機今天凌晨緊急升空，確保波蘭領空安全。路透

北大西洋公約組織（NATO）會員國波蘭武裝部隊表示，在俄羅斯對靠近波蘭邊境的烏克蘭西部發動空襲後，波蘭和盟國軍機今天凌晨緊急升空，確保波蘭領空安全。

路透社報導，波蘭武裝部隊作戰司令部在社群平台X發文表示：「波蘭與盟國軍機正在我國領空執勤，而地面防空和雷達偵測系統已進入最高戒備狀態。」

格林威治標準時間0340（台灣時間上午11時40分），烏克蘭空軍警告俄羅斯飛彈和無人機攻擊威脅，烏克蘭幾乎全境都處於空襲警報範圍。

波蘭司令部表示，格林威治標準時間0500（台灣時間下午1時）過後不久，俄軍對烏克蘭空襲結束，波蘭和盟國空軍也結束這場行動，並說這是預防性舉措，目的是確保受威脅地區鄰近空域安全。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯昨夜對烏克蘭發動大規模無人機和飛彈攻擊，造成3人喪生，數十人受傷。

澤倫斯基在通訊平台Telegram發出聲明說，俄羅斯發射約580架無人機和40枚飛彈，鎖定烏克蘭各地基礎設施、民間生產企業及住宅區。

飛彈 空襲 波蘭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

控俄軍機侵犯領空 愛沙尼亞要求召開北約緊急會議

烏軍東部展開新一輪反攻 奪回7村並俘虜百名俄兵

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

澤倫斯基籲北約強硬回應無人機越界 防俄得寸進尺

相關新聞

俄羅斯夜襲烏克蘭…波蘭和盟國軍機緊急升空 烏全境空襲警報

北大西洋公約組織（NATO）會員國波蘭武裝部隊表示，在俄羅斯對靠近波蘭邊境的烏克蘭西部發動空襲後，波蘭和盟國軍機今天凌晨...

俄烏戰火未熄…歐盟擬加強制裁 將俄液化天然氣禁令提前1年生效

歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天在提出針對莫斯科的新一輪制裁方案時說，歐盟計畫將禁止俄...

俄軍不再強攻 襲擊烏克蘭補給路線 無人機打造殺戮區

天空新聞台報導，烏克蘭軍隊為守住關鍵後勤樞紐波克羅夫斯克，已持續進行逾一年的激烈戰鬥；俄軍多次試圖包圍當地守軍，但專家認...

川普速報／川普釋俄烏戰正面訊息 輝達50億入股英特爾

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •川普結束倫敦國是訪問，在最後記者會拋出「俄烏戰爭將有好消息」訊號，引發各界揣測。訪英期間，美國企業宣布對英國投資1500億英鎊（約2040億美元），替首相施凱爾的冒險邀請提供經濟背書，但也引發對AI自主性的憂慮。另一方面，輝達斥資50億美元入股英特爾4%，為其先進製程代工背書，並加劇對超微的競爭壓力。投資熱潮、外交試探與科技合作同步交織，成為全球焦點。

和平談判雖暫停 俄移交1000具烏軍遺體、烏歸還24具

烏克蘭政府機構表示，烏方今天從俄羅斯接收據稱屬於烏軍陣亡士兵的1000具遺體，作為交換，烏克蘭將24名俄羅斯士兵遺體移交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。