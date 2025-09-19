聽新聞
俄烏戰火未熄…歐盟擬加強制裁 將俄液化天然氣禁令提前1年生效
歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天在提出針對莫斯科的新一輪制裁方案時說，歐盟計畫將禁止俄羅斯液化天然氣（LNG）進口的期限提前1年生效。
法新社報導，卡拉斯在社群平台X上表示：「我們的目標是加快淘汰俄羅斯液化天然氣，時間設定在2027年1月1日。」目前歐盟執行委員會（EuropeanCommission）正提交第19輪對俄制裁措施，待成員國審議核准。
歐盟執委會原本計畫在17日向27個成員國提出第19輪制裁俄羅斯方案。多名外交官說，制裁方案預計包括制裁俄羅斯銀行體系及莫斯科用來規避制裁的「影子艦隊」（shadow fleet）以及阻止在第3國規避制裁的名單。
不過，美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，如果所有北大西洋公約組織（NATO）國家停止採購俄羅斯石油，他將對俄國實施「重大制裁」。為了回應川普的訴求，歐盟執委會延後提出下一輪制裁俄羅斯方案。
