俄烏戰火未熄…歐盟擬加強制裁 將俄液化天然氣禁令提前1年生效

中央社／ 布魯塞爾19日綜合外電報導
歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天在提出針對莫斯科的新一輪制裁方案時說，歐盟計畫將禁止俄羅斯液化天然氣（LNG）進口的期限提前1年生效。 路透社
歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天在提出針對莫斯科的新一輪制裁方案時說，歐盟計畫將禁止俄羅斯液化天然氣（LNG）進口的期限提前1年生效。

法新社報導，卡拉斯在社群平台X上表示：「我們的目標是加快淘汰俄羅斯液化天然氣，時間設定在2027年1月1日。」目前歐盟執行委員會（EuropeanCommission）正提交第19輪對俄制裁措施，待成員國審議核准。

歐盟執委會原本計畫在17日向27個成員國提出第19輪制裁俄羅斯方案。多名外交官說，制裁方案預計包括制裁俄羅斯銀行體系及莫斯科用來規避制裁的「影子艦隊」（shadow fleet）以及阻止在第3國規避制裁的名單。

不過，美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，如果所有北大西洋公約組織（NATO）國家停止採購俄羅斯石油，他將對俄國實施「重大制裁」。為了回應川普的訴求，歐盟執委會延後提出下一輪制裁俄羅斯方案。

歐盟 川普 美國 烏克蘭 俄羅斯 天然氣 俄烏戰爭

