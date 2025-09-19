快訊

MLB／無預警！道奇巨投克蕭宣布本季退休 最終登板時間曝光

整理包／iPhone 17開賣想買現貨！10大通路貨況曝光 2家看圖、它有望甜甜價

美對台政策大轉彎 川普今夏拒絕批准120億台灣軍援

川普：若歐洲對中國制裁 北京可能會促俄烏戰爭結束

中央社／ 華盛頓18日專電

俄烏停戰未有重大實質進展之際，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，中國是俄羅斯石油最大買家，如果歐洲國家對中國實施制裁或關稅措施，北京可能會迫使俄烏戰爭結束。

川普今天結束赴英國國是訪問。他於訪英期間接受福斯新聞（Fox News）專訪，根據下午播出片段，川普表示，自己已協助解決多場衝突，基於他跟俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的關係，他原以為俄烏戰爭會最容易解決，結果卻是最難解決的。

俄烏戰爭持續超過3年半，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。他今天重申，對普丁感到非常失望。

被問及俄羅斯無人機日前闖進波蘭領空一事，川普表示，無法評論這是否為失誤，但「它們（無人機）不該出現在那裡」。那些可能是失效的無人機。

另一方面，川普表示，如果歐洲國家對中國實施制裁或祭出關稅措施，也許俄烏戰爭就會結束。中國是俄羅斯石油最大買家，對俄羅斯也有其他影響力，如果歐洲對中國採取一些行動，「我認為中國可能會迫使戰爭結束」。

他並指出，看到一些歐盟或北約國家仍向俄羅斯購買石油，這讓他很不高興；美國已對俄羅斯石油另一大買家印度採取強硬立場，祭出高關稅。

他認為，最終如果油價下降或俄羅斯不再出售石油，俄國就別無選擇，只能達成解決方案。

川普還說：「不能讓歐洲買俄羅斯石油，然後又要我因為中國買俄羅斯石油而對他們不滿。」

外電先前報導，自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，由27國組成的歐盟已禁止大部分俄國石油進口，目前僅匈牙利及斯洛伐克仍在購買俄油。

此外，川普在訪問中提及，自己明天將與中國國家主席習近平通話，討論短影音平台TikTok及貿易議題，「我們在這些議題上都非常接近達成協議」。他不忘表示，自己和中國關係很好。

彭博引述美國官員報導，川習預計明早進行通話。這是美中領導人自6月以來的首次直接接觸。

美國一項聯邦法律以國家安全為由要求TikTok出售給非中國公司，否則就會被禁，川普上任以來已4度延長TikTok寬限期。

美中日前在西班牙馬德里結束關稅和經濟政策談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，雙方已針對TikTok達成架構協議。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普與英相開記者會 再提19日與習近平通話談TikTok

川普赴英國是訪問不忘提柯克 再批吉米金摩「沒才華」

美英領袖記者會 川普稱想收回阿富汗基地 「因為離中國核武設施很近」

川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

相關新聞

和平談判雖暫停 俄移交1000具烏軍遺體、烏歸還24具

烏克蘭政府機構表示，烏方今天從俄羅斯接收據稱屬於烏軍陣亡士兵的1000具遺體，作為交換，烏克蘭將24名俄羅斯士兵遺體移交...

俄軍不再強攻！用無人機在烏克蘭關鍵城市周圍打造「殺戮區」

天空新聞台17日報導，烏克蘭軍隊為守住關鍵後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk），已持續進行逾一年的激烈戰鬥。俄軍多次...

新機制首度上路！川普首批對烏軍援 北約出錢美出貨

路透十六日引述消息人士報導，川普政府已核准首批對烏克蘭的二項五億美元軍援計畫，包括抵禦俄軍無人機與飛彈的重要防空系統，不...

川普政府首度拍板烏克蘭軍援 首採「北約買單、美國出貨」機制

路透16日引述消息人士報導，川普政府已核准通過首批對烏克蘭的2項5億美元軍援計畫，包括抵禦俄軍無人機與飛彈的重要防空系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。