川普：若歐洲對中國制裁 北京可能會促俄烏戰爭結束

俄烏停戰未有重大實質進展之際，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，中國是俄羅斯石油最大買家，如果歐洲國家對中國實施制裁或關稅措施，北京可能會迫使俄烏戰爭結束。

川普今天結束赴英國國是訪問。他於訪英期間接受福斯新聞（Fox News）專訪，根據下午播出片段，川普表示，自己已協助解決多場衝突，基於他跟俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的關係，他原以為俄烏戰爭會最容易解決，結果卻是最難解決的。

俄烏戰爭持續超過3年半，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。他今天重申，對普丁感到非常失望。

被問及俄羅斯無人機日前闖進波蘭領空一事，川普表示，無法評論這是否為失誤，但「它們（無人機）不該出現在那裡」。那些可能是失效的無人機。

另一方面，川普表示，如果歐洲國家對中國實施制裁或祭出關稅措施，也許俄烏戰爭就會結束。中國是俄羅斯石油最大買家，對俄羅斯也有其他影響力，如果歐洲對中國採取一些行動，「我認為中國可能會迫使戰爭結束」。

他並指出，看到一些歐盟或北約國家仍向俄羅斯購買石油，這讓他很不高興；美國已對俄羅斯石油另一大買家印度採取強硬立場，祭出高關稅。

他認為，最終如果油價下降或俄羅斯不再出售石油，俄國就別無選擇，只能達成解決方案。

川普還說：「不能讓歐洲買俄羅斯石油，然後又要我因為中國買俄羅斯石油而對他們不滿。」

外電先前報導，自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，由27國組成的歐盟已禁止大部分俄國石油進口，目前僅匈牙利及斯洛伐克仍在購買俄油。

此外，川普在訪問中提及，自己明天將與中國國家主席習近平通話，討論短影音平台TikTok及貿易議題，「我們在這些議題上都非常接近達成協議」。他不忘表示，自己和中國關係很好。

彭博引述美國官員報導，川習預計明早進行通話。這是美中領導人自6月以來的首次直接接觸。

美國一項聯邦法律以國家安全為由要求TikTok出售給非中國公司，否則就會被禁，川普上任以來已4度延長TikTok寬限期。

美中日前在西班牙馬德里結束關稅和經濟政策談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，雙方已針對TikTok達成架構協議。