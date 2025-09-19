烏軍東部展開新一輪反攻 奪回7村並俘虜百名俄兵

中央社／ 基輔18日專電

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏軍近日在東部展開反攻行動，已成功奪回包括7個村落與超過160平方公里領土，並削弱俄軍在頓內茨克州（Donetsk）原定多項進攻計畫。

澤倫斯基透過社群媒體表示，反攻行動主要集中在頓內茨克州的波克羅夫斯克（Pokrovsk）及多布羅皮利亞（Dobropillia）一帶，目前戰況激烈。根據烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）報告，自行動開始以來，已有逾100名俄軍被俘，俄方在波克羅夫斯克地區的陣亡人數超過1300人。

澤倫斯基近日親赴前線，前往烏東的頓內茨克州視察部隊。他強調，烏軍已削弱俄軍原定在當地發動全面攻勢的能力，並呼籲國際社會加強對俄羅斯的制裁，協助烏克蘭以軍事實力與遠程武器迫使俄方走向和平。

俄軍於7月至8月間加強對波克羅夫斯克、多布羅皮利亞與米爾諾格勒（Myrnohrad）等地的攻勢。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，俄軍曾於8月12日單日奪取約110平方公里土地，為一年多來進展最大的一次。

然而，上週烏軍亞速軍團（Azov）公布影片，顯示在多布羅皮利亞一帶擄獲17名俄軍，並宣布與其他部隊共俘虜69人。從公開資料所見，俄軍攻勢近期已有趨緩跡象。

澤倫斯基日前接受英國「天空新聞網」（SkyNews）訪問時警告，俄方正準備發動兩波大型攻擊行動。

澤倫斯基早前又引述美國官員指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）向華府透露，計劃在2至3個月內全面控制整個頓巴斯地區（Donbas）。

烏克蘭上一波公開反攻行動發生於2023年夏季，當時試圖切斷俄軍自東南部通往克里米亞的陸上補給線，但未能如願。部分觀察指出，烏軍當時反攻宣傳過度，亦低估俄方的防禦準備，導致行動受挫。

此後，烏軍在前線陷入被動，官方亦鮮少再使用「反攻」一詞。2024年烏軍雖曾突襲俄羅斯庫斯克州（Kursk），再度引發國際關注，但烏東局勢仍持續嚴峻，被俄軍奪下數個據點。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

