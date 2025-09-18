快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

俄軍不再強攻！用無人機在烏克蘭關鍵城市周圍打造「殺戮區」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭頓內次克州前線城鎮波克羅夫斯克的公寓大樓遭俄軍攻擊後影像，攝於5月21日。路透
烏克蘭頓內次克州前線城鎮波克羅夫斯克的公寓大樓遭俄軍攻擊後影像，攝於5月21日。路透

天空新聞台17日報導，烏克蘭軍隊為守住關鍵後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk），已持續進行逾一年的激烈戰鬥。俄軍多次試圖包圍當地守軍，但專家認為，戰況正不斷惡化。

波克羅夫斯克位於鐵公路交會處，戰前人口約6萬人，俄方視其為「通往頓內次克的大門」。若俄軍成功奪下該市，將嚴重切斷烏克蘭補給線，並威脅克拉莫托斯克（Kramatorsk）與斯拉夫揚斯克（Sloviansk）等重要城市。

倫敦國王學院戰爭研究系博士後研究員米羅恩（Marina Miron）援引報告指出，俄軍已控制所有補給路線，並透過無人機「打造殺戮區」，使烏軍補給當地守軍變得極為困難。她表示：「這需要時間，因為俄軍基本上正試圖將烏軍擠出去。」

她補充指出，俄軍並不想強攻該市，因為太困難，因為難度極高且可能造成大量傷亡，因此改採完全包圍城市的戰法，反映出「策略轉變」，似乎傾向採取慢速包圍作戰，而非像攻占巴赫穆特（Bakhmut）等地那樣，進行高傷亡的突擊行動。

與此同時，戰爭研究所（ISW）15日的報告指出，俄軍已在烏克蘭東北部庫普揚斯克（Kupyansk）一帶推進，距離要塞城市哈爾科夫不遠。與烏克蘭前線其他目標相同，庫普揚斯克匯集多條主要鐵路，是關鍵的交通與物流節點。米羅恩談到俄軍在庫普揚斯克周邊的部署時表示：「看起來他們相當接近了。」

烏軍在2022年秋季反攻中收復庫普揚斯克，但該地在戰爭中已大部分被摧毀，並持續面臨攻擊。米羅恩指出，俄軍向庫普揚斯克推進可能是俄方試圖收復部分失地的策略之一，或試圖占領一些土地，在未來談判中作為籌碼。

烏克蘭 俄羅斯 無人機 俄烏戰爭

延伸閱讀

兒子送的生日禮物！俄羅斯媽媽「高空彈跳」後自拍摔死 …兒目睹慘劇

金正恩會晤普丁！私人雙邊會談內容曝光 北韓強調全力幫助俄羅斯

俄烏新一波換俘 阿聯斡旋各有146人回歸

美國調解沒進展？俄軍逐漸進逼「關鍵防線」 澤倫斯基向南方國家喊話

相關新聞

俄軍不再強攻！用無人機在烏克蘭關鍵城市周圍打造「殺戮區」

天空新聞台17日報導，烏克蘭軍隊為守住關鍵後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk），已持續進行逾一年的激烈戰鬥。俄軍多次...

新機制首度上路！川普首批對烏軍援 北約出錢美出貨

路透十六日引述消息人士報導，川普政府已核准首批對烏克蘭的二項五億美元軍援計畫，包括抵禦俄軍無人機與飛彈的重要防空系統，不...

川普政府首度拍板烏克蘭軍援 首採「北約買單、美國出貨」機制

路透16日引述消息人士報導，川普政府已核准通過首批對烏克蘭的2項5億美元軍援計畫，包括抵禦俄軍無人機與飛彈的重要防空系統...

美國務卿：川普下週可能再晤澤倫斯基推動烏俄和平

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，川普總統下週可能在紐約與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Ze...

耶魯報告：俄將烏克蘭童安置在逾210個地點再教育

美國資助的研究發現，有超過210個地點被用來安置遭俄羅斯強擄的烏克蘭孩童，這些場所涉及軍事訓練和無人機製造等活動，屬於一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。