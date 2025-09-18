俄軍不再強攻！用無人機在烏克蘭關鍵城市周圍打造「殺戮區」

天空新聞台17日報導，烏克蘭軍隊為守住關鍵後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk），已持續進行逾一年的激烈戰鬥。俄軍多次試圖包圍當地守軍，但專家認為，戰況正不斷惡化。

波克羅夫斯克位於鐵公路交會處，戰前人口約6萬人，俄方視其為「通往頓內次克的大門」。若俄軍成功奪下該市，將嚴重切斷烏克蘭補給線，並威脅克拉莫托斯克（Kramatorsk）與斯拉夫揚斯克（Sloviansk）等重要城市。

倫敦國王學院戰爭研究系博士後研究員米羅恩（Marina Miron）援引報告指出，俄軍已控制所有補給路線，並透過無人機「打造殺戮區」，使烏軍補給當地守軍變得極為困難。她表示：「這需要時間，因為俄軍基本上正試圖將烏軍擠出去。」

她補充指出，俄軍並不想強攻該市，因為太困難，因為難度極高且可能造成大量傷亡，因此改採完全包圍城市的戰法，反映出「策略轉變」，似乎傾向採取慢速包圍作戰，而非像攻占巴赫穆特（Bakhmut）等地那樣，進行高傷亡的突擊行動。

與此同時，戰爭研究所（ISW）15日的報告指出，俄軍已在烏克蘭東北部庫普揚斯克（Kupyansk）一帶推進，距離要塞城市哈爾科夫不遠。與烏克蘭前線其他目標相同，庫普揚斯克匯集多條主要鐵路，是關鍵的交通與物流節點。米羅恩談到俄軍在庫普揚斯克周邊的部署時表示：「看起來他們相當接近了。」

烏軍在2022年秋季反攻中收復庫普揚斯克，但該地在戰爭中已大部分被摧毀，並持續面臨攻擊。米羅恩指出，俄軍向庫普揚斯克推進可能是俄方試圖收復部分失地的策略之一，或試圖占領一些土地，在未來談判中作為籌碼。