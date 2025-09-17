川普政府首度拍板烏克蘭軍援 首採「北約買單、美國出貨」機制

路透16日引述消息人士報導，川普政府已核准通過首批對烏克蘭的2項5億美元軍援計畫，包括抵禦俄軍無人機與飛彈的重要防空系統，最快不久後啟運。這是美國首次依據新機制，由北約成員國出資，美方則從自家庫存撥交武器給烏克蘭。

消息人士指出，美國國防部次長柯伯吉已批准2項5億美元的對烏軍援，而且計畫是透過一項名為「烏克蘭優先需求清單」（Prioritized Ukraine Requirements List）的新機制執行。五角大廈並未立即置評。

在此之前，川普政府僅曾向烏克蘭出售武器，或者交付前總統拜登授權的軍援。

消息人士並未說明北約為烏克蘭買單的武器細節，但表示其中包括防空系統，這對烏克蘭至關重要，因俄羅斯無人機與飛彈攻擊大幅增加。

另一名消息人士透露，五角大廈通過審核後已經啟動程序流程，「是烏方長期要求的很多東西。正是這樣的武器供應，使他們到目前為止得以穩住戰線」。

根據多位專家，烏克蘭幾個月來的需求不變，希望獲得防空系統、攔截器、武器系統、火箭與火炮。

路透報導指出，美國與跨大西洋盟友重新就援烏展開合作，這項計畫目標為基輔提供總額達100億美元的武器，而近來俄方持續猛攻烏克蘭，美國總統川普則不滿莫斯科未能協商達成和平方案。