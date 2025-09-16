美國務卿：川普下週可能再晤澤倫斯基推動烏俄和平

快訊

中央社／ 特拉維夫16日綜合外電報導
圖為美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）。法新社
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表示，川普總統下週可能在紐約與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，並仍希望促成基輔與莫斯科之間的和平協議。

魯比歐指出，川普已多次與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話，並與澤倫斯基舉行過數次會談，「下週在聯合國大會期間，兩人可能再度見面」。

他強調：「總統會繼續努力。如果和平有可能，他希望能達成。但或許有一天，他會認定這不可能。不過，他還沒到那一步。」

川普曾威脅若普亭不妥協，將對俄羅斯實施制裁，但即便俄軍近期加大攻勢，他仍未付諸行動，令烏克蘭方面感到失望。

魯比歐還引用川普先前的說法，指僅在7月，俄羅斯就損失了兩萬名士兵。

上個月，川普在阿拉斯加接待普亭─這是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，普丁首次獲准訪問西方國家。數天後，川普又在白宮會晤澤倫斯基及歐洲領袖。

魯比歐表示，川普的特殊之處在於能同時與普亭、澤倫斯基及歐洲國家領袖對話，「如果他抽身不管，或選擇制裁俄羅斯並說『我不再介入』，那麼世界上就不會再有人能夠斡旋結束這場戰爭」。

